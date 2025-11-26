La vía Perimetral tendrá nueva iluminación: esto es lo que cambiará

En una publicación, EXPRESO mostró el mal estado de varias luminarias en esa zona de Guayaquil; el Municipio intervendrá

Días atrás, EXPRESO mostró el mal estado de varias luminarias ubicadas en la vía Perimetral, sobre todo en el tramo que se extiende desde el redondel del sector Prosperina hacia el intercambiador de la vía a la costa, en el oeste de Guayaquil.

La falta de iluminación en esa zona contrasta con las luces que se imponen a pocos metros de la nueva terminal terrestre de la vía a la costa, ubicada en el kilómetro 33 de la vía Perimetral, y que aún no ha sido inaugurada por falta de permisos.

Residentes de zonas cercanas y conductores que transitan a diario por este tramo vial indican que el problema de la falta de iluminación en la Perimetral lleva años sin ser solucionado. En algunos casos, las luces reciben reparaciones, pero se dañan apenas días después.

Antes de que entre en operación la nueva terminal, los ciudadanos reclaman la reparación integral de las luminarias dañadas. Advierten que su estado actual aumenta el riesgo de accidentes y robos en la vía Perimetral, especialmente al acercarse al intercambiador con la vía a la costa, un tramo que permanece a oscuras.

Cambio a luces LED en la vía Perimetral

Tras la publicación de EXPRESO, el Municipio de Guayaquil indicó que entre mediados de diciembre próximo y finales de enero del 2026 se ejecutará un proceso de cambio del sistema de iluminación en la vía Perimetral.

El Cabildo detalló que la intervención incluye la renovación de 540 luminarias por equipos LED “de alta eficiencia y mayor potencia”. Las nuevas lámparas tendrán una capacidad de 600 w, en reemplazo de las actuales de 400 w.

Estas serán ubicadas en el tramo vial que comprende desde el sector Guerreros del Fortín, en el noroeste, hasta Tres Bocas, en el sur. Para la ejecución de estos trabajos no se prevé cierres viales en la Perimetral, adelantó el Municipio.

Asimismo, para 2026 se prevé una segunda fase del plan de renovación, que se ejecutaría en la avenida 25 de Julio, en el sur de la ciudad.

