La razón detrás de la poda del árbol en la calle Sucre: Municipio responde a críticas

Personal de Parques EP realiza la remoción del árbol en la calle Sucre durante la noche.

La imagen circuló rápidamente en redes sociales y chats ciudadanos: una cuadrilla de trabajadores, maquinaria pesada y un perímetro de cinta amarilla cerrando el paso en la calle Sucre, en pleno centro de Guayaquil. En el suelo, las ramas de un árbol que, hasta hace poco, ofrecía una de las contadas sombras en ese tramo de la urbe.

La escena desató críticas inmediatas. "¿Por qué cortarlo si se veía frondoso?", fue la interrogante que se repitió entre los usuarios digitales, preocupados por la reducción del arbolado urbano.

La respuesta oficial: "Riesgo inminente"

Diario EXPRESO consultó al Municipio de Guayaquil sobre esta intervención. Según la versión oficial, la acción está justificada, como medida de seguridad preventiva en el contexto de la época invernal.

A través de Parques EP, el Cabildo explicó que el árbol en cuestión presentaba un riesgo de caída, situación que se agrava con las lluvias actuales. "Durante la temporada de lluvias se incrementan las podas y evaluaciones técnicas, debido a que la saturación del suelo y los vientos pueden generar inestabilidad en ejemplares debilitados", detalló la entidad.

Técnicos de la empresa pública aseguran que realizan un monitoreo permanente del estado fitosanitario de los árboles para identificar aquellos que podrían colapsar sobre peatones, conductores o infraestructura pública.

Ante la preocupación por la pérdida de sombra, el Municipio aseguró que la intervención incluyó una reposición inmediata. En el mismo sitio donde se retiró el árbol de riesgo, "se plantaron dos especies nativas".

Según la autoridad, estos nuevos ejemplares "aportarán beneficios ecosistémicos y contribuirán al fortalecimiento del arbolado urbano del sector", buscando equilibrar la seguridad ciudadana con la necesidad ambiental de mantener verde el centro de la ciudad.

