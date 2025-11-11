La Arquidiócesis de Guayaquil tiene un nuevo obispo auxiliar: ¿quién es?

La Conferencia Episcopal Ecuatoriana anunció este martes 11 de noviembre la nueva designación emitida por el papa León XIV

Un nuevo obispo auxiliar se suma a la Arquidiócesis de Guayaquil.

La Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE) anunció que este martes 11 de noviembre el papa León XIV designó al monseñor John Kwamevi Cudjoe como nuevo obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Guayaquil.

Cudjoe pertenece a la Congregación de los Misioneros del Verbo Divino (SVD) y se desempeñaba como párroco en "María, Madre de la Iglesia", en Huaquillas, perteneciente a la Diócesis de Machala, en El Oro.

(Te puede interesar: Misa campal en Guayaquil para recordar a no nacidos y acompañar el duelo perinatal)

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, la Arquidiócesis de Guayaquil celebró y agradeció la nueva designación.

"La Arquidiócesis de Guayaquil agradece a Dios por el nombramiento de Monseñor John Kwamevi Cudjoe, SVD., designado por el Papa León XIV como Obispo Auxiliar de Guayaquil. Le damos una cordial bienvenida y elevamos nuestras oraciones por su ministerio episcopal al servicio del Pueblo de Dios", expuso la organización religiosa.

¿Quién es John Kwamevi Cudjoe, el nuevo obispo auxiliar de Guayaquil?

John Kwamevi Cudjoe nació el 27 de diciembre de 1975 en Jamestown, Accra, Ghana. Cursó sus estudios primarios y secundarios en la institución St. Thomas Acquinas Secondary School, en su ciudad natal. Fue estudiante de Filosofía y Teología en el Seminario Mayor San Víctor, en Tamale, Ghana.

El padre ghanés John Cudjoe anima a danzar a dos personas. La imagen corresponde al año 2012. Archivo Expreso

"Emitió la profesión religiosa perpetua el 8 de septiembre de 2004. Recibió la Ordenación Sacerdotal el 30 de julio del 2005 en Terna, Ghana", explicó la Conferencia Episcopal Ecuatoriana sobre la formación de Cudjoe.

En el 2005 llegó a Ecuador para ejercer sus labores en la parroquia Verbo Divino, en el Guasmo sur, en Guayaquil. En esa iglesia se desempeñó como vicario parroquial y coordinador de los nuevos misioneros hasta el 2008.

Entre ese año y el 2013 asumió también como párroco de la iglesia La Encarnación y encargado de la iglesia San Vicente Ferrer, en el Puerto Principal.

Entre el 2013 y 2024, Cudjoe estuvo al frente de la iglesia San Arnoldo Jannsen y estuvo encargado de la parroquia La Transfiguración, en Monte Sinaí.

Desde el 19 de diciembre del 2024, es párroco de "María, Madre de la Iglesia", en Huaquillas, en la Diócesis de Machala.

John Kwamevi Cudjoe: Su labor en Ecuador

2006-2011: Capellán del Centro de Estudios Espíritu Santo, en Guayaquil.

2010-2011: Miembro del Consejo Provincial de los Misioneros Verbitas.

2010-2017: Profesor de Teología Fundamental, Misionología y Mariología en el Seminario Mayor Francisco Xavier de Garaycoa, en Guayaquil. También se desempeñó como director espiritual de seminaristas.

2011-2016: Superior Vice-Provincial de los Misioneros del Verbo Divino en Ecuador y Miembro del Equipo de Formación Permanente y de Estudios.

2012-2018: Capellán de los colegios Matilde Amador y Reina del Quinche de la Junta de Beneficencia de Señoras de Guayaquil.

(Lee también: ¿Por qué unirte a un club de lectura en Guayaquil? La resistencia cultural que crece)

2013-2016: Secretario de Misiones en la Provincia Verbita de Ecuador.

2013-2021: Maestría-Doctorado en Psicología y Consejería en la Universidad Internacional del Atlántico (A.L.U.) en Honolulu, Estados Unidos.

2017-2023: Superior Provincial de la Congregación en Ecuador (dos mandatos).

2021-2024: Capellán del Centro de Tratamiento Especializado en Alcohol y Drogas (CETAD) Juan Pablo II, en Guayaquil.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!