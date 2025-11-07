Misa campal en Guayaquil para recordar a no nacidos y acompañar el duelo perinatal
Más de 200 pequeños han recibido cristiana sepultura en el Panteón Bosque de la Vida de la Junta de Beneficencia de Guayaquil
En un acto de fe y esperanza, el Panteón Metropolitano Bosque de la Vida de la Junta de Beneficencia de Guayaquil (JBG), ubicado en la vía a la Costa, junto con la Arquidiócesis de Guayaquil, celebrará este domingo 9 de noviembre, a las 12:00, una misa campal dedicada a los niños no nacidos y no bautizados. La ceremonia se llevará a cabo en el pabellón María Madre de Nacidos y No Nacidos.
Esta celebración, que se ha convertido en una tradición de la institución, busca honrar la vida desde su inicio y acompañar a las familias que han enfrentado la pérdida de un hijo antes o poco después del nacimiento.
Camille Gamarra: “La clave está en la gratitud”Leer más
Un espacio para honrar la vida y acompañar el duelo
Durante la eucaristía se realizará el rito del bautizo y la inhumación de tres bebés, cuyas familias estarán presentes para despedirlos y encomendar su memoria a Dios.
Con ellos, ya serán más de doscientos pequeños los que reposan en este espacio memorial que la Junta de Beneficencia donó especialmente para brindar cristiana sepultura a los no nacidos.
La misa será presidida por Monseñor Gerardo Nieves, Obispo Auxiliar de Guayaquil y presidente de la Comisión Episcopal de Educación y Cultura de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, y concelebrada por Monseñor Aníbal Nieto, Obispo Emérito de San Jacinto, junto a varios sacerdotes de la ciudad.
Además de su profundo significado espiritual, esta ceremonia tiene como propósito dar visibilidad al duelo perinatal, un proceso muchas veces silenciado, ofreciendo a las familias un espacio de consuelo, oración y encuentro con la fe.
Como símbolo de amor y esperanza, estará presente la Campana de los No Nacidos, traída desde el Vaticano y bendecida por el Papa Francisco el 27 de octubre de 2021. Al finalizar la misa, los asistentes podrán hacerla sonar en memoria de todos los niños que no llegaron a nacer, como gesto de oración y vida eterna.
La Junta de Beneficencia de Guayaquil invita a toda la comunidad a participar en este acto gratuito de reflexión, fe y solidaridad, acompañando a las familias en un momento de profunda significación humana y espiritual.
¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!