Los justificativos de CNEL que no acepta la ciudadanía

Una nueva semana y los usuarios de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) presentan más quejas en Guayaquil, por el incremento en las planillas de energía eléctrica. Pero así como los casos son diversos, así mismo son las explicaciones de la entidad que da el servicio. Pero los usuarios no aceptan los justificativos que da la empresa.

Las razones de CNEL han ido cambiando, tal como lo contó EXPRESO en 2020, primero indicaron que había que pagar más porque se había gastado más energía eléctrica al haber estado en confinamiento en marzo, abril y parte de mayo del año pasado.

Después se reconoció que no se habían hecho la lectura de los medidores, por la situación de la pandemia, hicieron un cálculo de consumo.

Atención.- El servicio al cliente de CNEL, en la ciudadela Garzota, al norte de Guayaquil. Ayer atendió a descenas de clientes que reclamaban por las facturas altas. Amelia Andrade

En los últimos reclamos de las planillas altas a este Diario CNEL dijo que nuevamente se estaba más tiempo en casa, por las restricciones de movilidad; y porque de enero a abril hace más calor en la ciudad y se usan más tiempo los equipos de climatización. También se ha señalado que se deben cambiar los equipos que no son ahorradores de energía eléctrica.

Y la semana pasada se instó a la ciudadanía a tomar en cuenta que ya había terminado la compensación que se dio hasta agosto de 2020, entonces ya se está cobrando el precio normal.

Los reclamos por mes son de un 2 % del total de usuarios. Nos esmeramos por solucionar cada caso. No se puede generalizar, porque cada caso es diferente. Gustavo Mazzini,

​director comercial de CNEL Guayaquil

Ahora que el clima ya va cambiando del calor al frío aparecen nuevas justificaciones. Según los casos que se presentaron ayer fueron porque la base del medidor está dañado y porque cuando no se pueden leer el consumo se hace una estimación, dijo a EXPRESO Gustavo Mazzini, director comercial de CNEL de Guayaquil.

Mazzini defendió que no se puede generalizar para decir que una sola razón generan las quejas por las facturas. “Hay que analizar caso por caso, y lo que se presentó en estas primeras horas de este martes de 25 de mayo, son porque al parecer no se pudo leer el medidor y se hizo una estimación. Y, en otros casos, al parecer está dañada la base del medidor. Y el arreglo de la base es responsabilidad del cliente, no de CNEL”, manifestó.

Esperamos que el nuevo presidente, Guillermo Lasso, ponga su atención a este problema que no termina, y que viene desde el 2020, con las planillas altas de luz sin justificación. Alfredo Carrasco, presidente de la Asamblea del Usuario

Sin embargo, los usuarios no quedan contentos con las explicaciones y por eso hay casos en que la persona reitera hasta por tercera vez el reclamo. Un ejemplo es de Jorge Morales, dueño de un local comercial que antes pagaba $ 180 al mes y ahora $ 1.230.

“Es la tercera vez que vengo a reclamar. La primera vez fue un técnico el que me explicó que el medidor estaba marcando aunque todo estaba apagado, porque había un daño en la base del medidor que estaba generando un punto caliente y por ende había desperdicio de energía eléctrica. La segunda vez fue otro técnico que arregló el daño. Pensé que con eso pagaría lo justo; pero nada, recibí el comunicado de que si no pagaba los $ 1.230 me cortaban el servicio”, dijo Morales.

Es hora de que alguna autoridad termine con la feria de planillas altas.Cuando venimos a reclamar, nos dan la razón. Mi factura se duplicó sin que gastemos más energía eléctrica. Lucio Asencio, usuario

Mazzinni atendió personalmente este caso y dio la orden de que se asista un tercer técnico. Morales fue radical, dijo que está dispuesto a pagar solo lo que ha consumido.

Sobre las bases dañadas, Mazzini indicó que las que son de buena calidad duran hasta 25 años. Luego hay que cambiarlas para evitar que generen la fuga de energía. También advirtió que existen bases que son de mala calidad que duran meses.

El activista social, Luis Quinde, cuestionó este hecho porque la empresa debe organizar una cuadrilla que revise los medidores y adviertan al cliente antes de que se desperdicie el recurso.

Propuesta Uno de los planteamientos de los colectivos es crear la Superintendencia de Servicios Públicos. Los usuarios se sienten abandonados.



En el caso de él, pagaba 35 dólares y ahora le salen facturas por 133 dólares, y cada vez que va a reclamar CNEL le da la razón. “Por un tiempo recibo facturas razonables y después nuevamente se disparan. Esto cansa y debe existir una solución definitiva. He venido a reclamar unas 10 veces por lo mismo, facturas elevadas”, dijo Quinde, morador de Sauces.

Son decenas de usuarios que reclamaron ayer en CNEL por las planillas altas. Otro caso lo contó Kelvis Navas, su pago normal era de 40 dólares y en la planilla de mayo le salió por 230. Le tomó la foto al medidor, allí dice que el consumió fue de 5.740 kilovatios; pero, en la factura salió por 7.395 kilovatios. Sobre este caso CNEL le dio también la razón al cliente. Le explicaron que hubo una estimación de consumo, porque no se pudo leer el medidor.

“No se leen los medidores, por ejemplo cuando las peatonales están cerradas y no se puede ingresar. Pero cuando se lo hace se descuenta si se cobró de más. Siempre estamos a favor del usuario”, indicó Mazzini. Así CNEL enfatizó que no existe mala lectura, pero cuando no pueden leer el medidor hace una estimación, que asegura ser legal.

Lo que es cuestionado por Alfredo Carrasco, presidente de la Asamblea de Usuarios, quien citó el artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor que indica que la estimación puede ser un promedio del consumo de seis meses, pero en los casos presentados hay un incremento notable en la factura, que los usuarios no aceptan, ni aceptan las justificaciones de CNEL.