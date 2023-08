Guayaquil, Samborondón y Durán se encuentra sumida en una alta inseguridad, probablemente una de las más altas del siglo XXI, de hecho las cifras de asaltos en los seis primeros meses del 2023 superan todos los robos registrados en todo el 2020 en esta misma zona.

Sin embargo, las estadísticas negativas no se detienen. Julio ha sido el mes con mayor índice de delincuencia en lo que va del 2023.

Según datos de la fiscalía, desde el 1 hasta el 31 de julio se registraron 2.551 asaltos, dejando un promedio de 82 asaltos diarios.

El acto delincuencial más repetido en el séptimo mes del año es el robo a personas que tiene un total de 743 en Guayaquil, 58 en Durán y 7 en Samborondón.

Además entre las cifras que llaman la atención están los robos de carros que en total suman 372, dejando un promedio de 12 carros robados a diario entre Guayaquil, Durán y Samborondón.

Pese al alto número delincuencial que representan estas cifras, los moradores de algunas zonas coinciden que no es la realidad, ya que según ellos "están maquilladas para ocultar lo que ocurre".

Por ejemplo, Ricardo Vásquez, residente de Samborondón, considera que hay muchas personas que no se acercan a denunciar y esas cifras no constan. "Hay robos en los semáforos constantemente. Yo mismo he sido testigo varias veces, pero capaz y ellos no denuncian porque consideran que no vale la pena", comentó Vásquez.

Para Damián Lino, morador de Los Esteros, esto apenas es una muestra de lo que realmente ocurre. "No se puede saber la cifra exacta porque mucha gente, pero mucha gente no denuncia por miedo", comenta Lino que asegura que en su sector hay muchos "arranchadores", como llama él a quienes roban y huyen de inmediato.

Los ciudadanos guardan la esperanza que con las elecciones y la llegada de un nuevo presidente la situación cambie no solo para la Zona 8, sino también para el país