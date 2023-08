Durante los siete primeros meses de 2023 se han registrado casi la misma cantidad de robos en Guayaquil que en todo el 2020 (12.367), una cifra récord que atemoriza a los ciudadanos que, tal como lo ha contado EXPRESO en una serie de reportajes, aseguran sentirse desprotegidos por las autoridades.

Un equipo periodístico de este Diario conversó con decenas de jóvenes que aseguran querer ir más allá de las típicas propuestas políticas y también buscan ejecutar soluciones.

“Nosotros debemos unirnos como jóvenes para también ayudar que la seguridad mejore. Tenemos las fuerzas, la juventud y las ideas para hacerlo. Todo esto debemos ponerlo a la orden de la ciudad y del país para que todo empiece a mejorar”, dijo entusiasmado Fernando Alborqueque, un joven que trabaja como asesor político y sueña con una ciudad más segura para las futuras generaciones.

Daniel Barco, residente de Mucho Lote, considera que ‘revivir’ los parques sirve también como estrategia para disminuir la delincuencia. “A una cuadra de mi casa había un parque que estuvo botado durante meses. Se convirtió en guarida de consumidores y ladrones de día y de noche. Con un grupo de jóvenes decidimos arreglarlo, ponerlo activo y ahora siempre pasa lleno de familias. Decidimos que cada noche uno de nosotros lo cuida y ahora han disminuido notablemente los asaltos en esta zona”, comentó el joven abogado que coincide con que la unidad juvenil es una gran salida a la inseguridad. “Si trabajamos todos los jóvenes en conjunto, podremos dar una mano muy importante a las autoridades también”, animó el joven de 26 años que propone esta idea se replique en toda la la ciudad.

Yamel Moncayo, estudiante de Talento Humano de la Universidad Casa Grande, propone además brindar la ayuda necesaria a la Policía Nacional. “Primero para que ellos puedan trabajar bien no debemos interrumpir su trabajo, además si nos piden ayuda poder brindarla. Debemos colaborar con las autoridades, no ser obstáculos”, comenta la joven universitaria que considera que la ayuda ciudadana en la Unidades de Policía Comunitaria es importante. “En ocasiones el Estado no les da lo necesario y eso está muy mal, pero podemos dar soluciones en vez de quejarnos tantos. Nosotros podemos ayudar con lo que podemos, con ser sus ojos, los ojos del barrio”, exhortó.

Sin embargo, para otros, la salida está en aplicar la ley del Talión: ‘Ojo por ojo, diente por diente’, pero sin llegar a los excesos. “Lamentablemente es la única manera de que los ladrones entiendan y respeten. Miren lo que pasó en la Joya, en Daule. Seguramente van a respetar y no volverán a meterse ahí”, menciona Sebastián Méndez, que lamentó la muerte del supuesto delincuente el pasado 12 de agosto. “La idea nunca será la de que alguien muera, pero lamentablemente el pueblo está tan enfurecido que llega a esos extremos. Ojalá casos así no se repitan. Pero debemos estar juntos como comunidad, que los malos sepan que los buenos somos más”, mencionó Méndez.

Paúl Mayor, un joven ingeniero, reflexiona en que reforzar estos temas en centros educativos es vital. “Junto a otros jóvenes di charlas para que los colegiales sepan como evitar ser víctimas de la delincuencia y les enseñamos que meterse a una banda delincuencial podría arruinarles sus vidas. Hoy les podemos hablar con ejemplos y estadísticas”, explicó.

Camila Angulo una estudiante de Psicología, apunta que dar charlas a los jóvenes para que el futuro no sea igual que el presente, es una buena manera de servir. “Hay que buscar que las bandas delincuenciales no se sigan expandiendo, por eso debemos organizar actividades ligadas a la cultura, al deporte.... Podemos enseñarles a ser líderes, a ser ciudadanos. Eso no te enseñan hoy. Podemos crear vínculos y a la vez ser esa especie de escuela de vida”, explicó Angulo.

El uso de la tecnología es otra de las ideas de los universitarios. “Animamos a que los chicos puedan compartir su ubicación y placas en caso de coger taxis. Esto podría evitar muchos secuestros”, coincidieron Rafaela Villao y Antonio Vergara.

Cómo prevenirlo

Habilitar parques

Limpiar parques y que las familias puedan usarlos, hace que estos sitios dejen de ser guarida de asaltantes. Estos lugares, mientras estén ‘apagados’, se vuelven atractivos para que los delincuentes actúen.

Compartir ubicación con amigos

Compartir qué sitios se visitan y las placas de los vehículos que se abordan con personas de confianza, podría alertar rápidamente a las autoridades en caso de ocurrir movimientos sospechosos.

Charlas a menores

Socializar con los niños y adolescentes las consecuencias de meterse en bandas criminales podría concientizarlos para que no lo hagan. Además, compartir las maneras de prevenir ser asaltados.

Colaborar con las autoridades

Colaborar con la Policía Nacional y autoridades de control permitirá que el servicio sea más eficaz. Asimismo, prestar ayuda cuando sea necesario, para que se pueda luchar contra la delincuencia.