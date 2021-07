Juan José Sabando: “La salud de las familias de Brisas de Santay está en riesgo”

Que el Municipio de Durán aún no muestre un plan ambiental para la ciudadela Brisas de Santay, que haya un proyecto industrial para un macrolote al que aterrizarán camaroneras y una empresa de procesamiento de balanceado, que se haya rellenado parte del canal que conecta con su lago, único remanente de naturaleza de esa zona, ha levantado alertas ciudadanas, desde los moradores del sector y activistas ambientales y eruditos en planificación. El experto en Gestión Integral de Riesgos y Desastres, Juan José Sabando, analiza la situación de ese conjunto residencial y advierte que la inacción e indiferencia del Gobierno local puede ocasionar un desastre a mayor escala.

¿Cuál es su lectura de lo que ocurrió y ocurre en Brisas de Santay en torno al reciente relleno del lago y el impacto ambiental que ha sufrido?

Los informes son documentos oficiales. La Dirección de Riesgos y la de Planeación son citadas en ese documento. Eso quiere decir que existe una estructura dentro para que la autoridad pueda cumplir con las responsabilidades y competencias ambientales. Hay cantones que ni siquiera eso tienen. Lo que llama la atención, porque no se hizo nada hasta que el medio pidió una explicación. Es decir, si EXPRESO no consultaba, los vecinos no habrían sido escuchados, cuando son ellos quienes deberían ser la voz más fuerte. Los vecinos deben participar en el proceso de socialización de los proyectos que van a afectarlos siempre. Y el empresario está en la obligación de escucharlos también.

¿Qué exactamente es lo que debe procurar el Municipio?

Deberían estar listos, por ejemplo, todos los planes de remediación ambiental de estas industrias de alto impacto. Y no solo listos, sino al día. La autoridad que vela por ello es el Municipio. Se supone, pero con los antecedentes se puede leer que no hay compromiso.

¿Qué hay de la intervención del empresario en el canal? ¿Está bien que se diga que fue por ayudar, pero no se presente nada de documentación que avale la intervención?

Para nada. Tienes que pedir permiso a la autoridad encargada de los recursos naturales siempre. Es parte del ordenamiento el control del uso de suelo. Es parte del trabajo del Departamento de Ambiente. El empresario debe saber que para cualquier proyecto que implemente tiene que hacer un estudio de impacto ambiental, que aborde impacto en agua, aire, suelo, flora, fauna y, por supuesto, la comunidad. Hay que medir el impacto y dejar sentada por escrito la remediación. La autoridad debe presionar por eso. Lamentablemente, si no es por los medios, nadie hace nada.

¿A qué cree que responda la inacción de las autoridades en casos como este?

A tres factores. Falta de decisión política desde las altas esferas del poder, baja cultura del daño ambiental y la fragilidad del ecosistema y falta de competencia de funcionarios públicos en las direcciones de Ambiente y Riesgos.

¿Se puede tomar como indefensión de la comunidad este tipo de vulnerabilidades o cree que aún hay acciones para remediar y prevenir escenarios catastróficos? ¿Cuáles?

Si a través del Municipio no tuvieron solución, se debe ahora apelar al Ministerio del Ambiente. Exigir lo que por derecho todos los ecuatorianos merecemos, un ambiente sano y equilibrado para vivir. Como comunidad está en nuestras manos organizarnos y ser una sola voz frente a la autoridad y empresarios que no estén cumpliendo con las normativas ambientales. Debemos empoderarnos de los procesos de participación ciudadana para prevenir la contaminación ambiental y posteriores daños irreversibles.

A largo plazo, ¿a qué se atienen los habitantes de Brisas si nadie hace nada?

Problemas de salud pública, por agua empozada y contaminada, presencia de plagas de mosquitos y, posteriormente, enfermedades invernales. La contaminación del aire por el material particular. El ruido y vibraciones perjudicarán el sistema respiratorio y nervioso de las familias del sector. La salud de las familias de Brisas está en riesgo.

El macroproyecto contempla camaroneras. ¿Cómo deberá prepararse el plan ambiental?

Deben analizar si el terreno resistirá toda la carga que se tiene pensado. Se deben especificar los procesos que se realizarán, si usarán agua superficial o subterránea. Decirle a los vecinos, en el plan de impacto, qué harán con el tema de desechos. Todos los impactos se estudian.

¿Y con el plan, qué se logra?

Es solo parte de la gestión, pero las licencias que se conceden deben ser supervisadas periódicamente. Esto es, se debe decir qué responsabilidad se tuvo, determinar si se cumplió con el plan. Monitorear permanentemente.

¿Qué hace falta para evitar este tipo de situaciones?

Gente competente. Deben ser los mejores quienes estén al frente. Aquí se premia a gente que sigue siendo depredadora. Esto atañe a decisión política. No existe. Hacen falta propuestas; hay proyectos, pero no hay un incentivo real y aplicable. La ley tiene parámetros, hay certificaciones ambientales; pero quedan solo para la foto. La autoridad no actúa. La academia debe también comprometerse.