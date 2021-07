Empresas camaroneras, las nuevas vecinas de Brisas de Santay

En 2015 se oficializó un polígono industrial alrededor de la ciudadela Brisas de Santay, en Durán, a través de una ordenanza del Municipio. El texto reza que el sector será manejado a través de un plan parcial, que a la fecha no ha llegado, pese a que el vecindario atestigua el apresurado crecimiento de compañías que llegan y seguirán llegando.

El reportaje publicado por este medio, sobre el relleno de un tramo del canal que conecta con el lago de la ciudadela, llevó a este medio a la oficina de Ropeniza S.A., la compañía dueña de los terrenos vecinos, alrededor de 16 hectáreas hoy aplanadas y prácticamente vendidas en su totalidad a empresas que se dedicarán a la industria camaronera, confirmó el Enrique Andrade, presidente.

Es decir, la ciudadela Brisas de Santay, que lidia ya con una cartonera, una fábrica de pintura y con todos los contras que tener a la industria de vecina conlleva (tráfico pesado, malos olores, contaminación por partículas y demás afectación a la naturaleza), ahora deberá soportar, además, empacadoras de camarón y una compañía de balanceado, de acuerdo a los datos de Ropeniza S.A.

Plan Este 2021 estaba previsto presentar el plan ambiental para Brisas de Santay, entre otras medidas, contempla la construcción de un corredor verde.

Andrade defiende los proyectos. Dice que, como se sabe, por ordenanza municipal, todos los terrenos de alrededor de Brisas de Santay son industriales y afirma que el desarrollo económico que representa eso es invaluable. También dice, sin embargo, que no tiene a la mano el plan de impacto ambiental del megaproyecto.

Sobre el relleno de un tramo del lago, el empresario confirma lo que el informe técnico devela, que el terreno ha sido rellenado; pero indica que lo que buscaba la empresa, más bien, era limpiar el canal por un pedido del vecindario.

Asegura que se reunió con vecinos que pidieron liberar material de la zona colindante del lago, el único refugio de vida silvestre del sector, y que la empresa accedió por “hacer un bien a la comunidad”.

Aunque, precisa, para hacer “ese bien” debieron rellenar con material, pues la máquina que limpia el canal no podía alcanzar todo el ancho. Ese material, sin embargo, será retirado, asegura el empresario.

El Comité Pro Mejoras es el responsable de la defensa del lago. A nosotros nadie nos llamó a reunión. Jorge Abad, presidente del Comité.

“Socavamos todo del fondo, pero debimos rellenar para que la máquina avance. Haremos el retiro respectivo. En unos 15 días ese trabajo estará completo. Deben comprender. Para hacer ese trabajo había que meter allí una máquina de 40 toneladas que tiene un ancho de 3,5 metros. Es imposible limpiar el canal sin haberlo rellenado antes”, defiende.

Esa versión hace ruido al presidente del Comité Pro Mejoras de Brisas de Santay, Jorge Abad, quien dice en cambio que no participó de ninguna reunión y que esas no son las maneras de intervenir una zona natural, pues primero, la empresa no tiene ninguna responsabilidad con el lago, sino el Municipio y la Prefectura y, segundo, en una inspección del Ministerio del Ambiente se hizo una solicitud de los documentos que avalen los trabajos y no fueron entregados por la empresa involucrada.

El representante de la compañía tampoco cede a EXPRESO ningún oficio que avale el relleno ejecutado, pero dice que el Municipio estaba al tanto de los trabajos.

“Ya hablar de permisos de intervención es otra cosa. Lo que sé es que hubo dos funcionarios como observadores”, señala el empresario. Esto pese a que es el mismo Cabildo el que emite un informe técnico que dice que hay afectaciones que podrían comprometer la corriente de agua.

“Por la falta de mantenimiento, ese canal se azolvó y se llenó totalmente de vegetación y de maleza. No se limpiaba el cauce hace años. Hemos hablado con los vecinos y ellos pidieron eso. Tenemos equipos, así que nos comprometimos a hacer la limpieza de estas lagunas artificiales dentro del proyecto urbanístico, que fue concebido con conservación paisajística y de fauna, pero que estaba azolvado todo este tiempo”, insiste.

Andrade especificó las acciones para remediar el impacto ambiental que tiene este proyecto. “Sabemos que habrá una zona de amortiguamiento a la que no podemos acercarnos. La frontera natural es el canal”, dice a este medio.

Sin embargo, no entrega ningún documento, pero dice que tendrá que pedírselo a la compañía a la que se solicitó que haga la consultoría ambiental, aunque admite que no sabe si se hizo o no se hizo y dice que, como presidente que es, “ya va a averiguar”.

Esto alarma aún más a los vecinos de Brisas de Santay, que han sufrido polvo, vibraciones y la remoción de material reciente. “Seguro no tienen nada. Y si lo tienen, se debe convocar a una asamblea, no a tres o cuatro moradores. Somos más de mil familias”, defiende, por su parte, el presidente del comité de vecinos.

El Municipio debe explicaciones. Este Diario hizo una nueva solicitud, esta vez enfocada en el plan de remediación a los vecinos de Brisas de Santay. Las respuestas están siendo elaboradas, confirmó el equipo de comunicación.