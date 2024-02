Guayaquil: Las jardineras inconclusas que ponen en riesgo a Samanes 6

Un video en redes sociales donde se observaba a un vehículo atrapado en una de las que se supone es una de las jardineras ubicadas en Samanes 6, desató una ola de comentarios, en la que los ciudadanos reclamaban por una obra inconclusa más del Municipio de Guayaquil.

“La culpa es de las autoridades”, “Que el alcalde se haga responsable de los gastos”, “Otra obra atrasada que perjudica al pueblo”, fueron solo algunos de los comentarios que se leyeron mientras que la afectada Aracely Basurto mostraba en una publicación de X (antes Twitter) el daño que tuvo su auto Chery, color negro, al caer en una de los espacios construidos donde deberían plantarse árboles, pero hasta la fecha se mantienen solo como huecos que provocan perjuicios al vecindario.

EXPRESO realizó un recorrido por el sector denunciado y pudo conversar con decenas de vecinos que coincidieron con los daños que les provocaba esas jardineras inconclusas, que dejó un trabajo de la Alcaldía desde hace ya varios meses.

@GyeResponde @ObrasGuayaquil graves daño a mi carro, causó un hueco en Samanes 6, por obras inconclusas, más de 1 esas falsas jardineras,

obra sin señalización, además agua acumulada desde la última lluvia y cultivo de larvas. Cuando culminan. pic.twitter.com/DAj53FcY3U — Ramona Aracely Basurto Calderon (@AracelyRam48781) January 14, 2024

“En noviembre terminaron de arreglar las calles y dejaron eso ahí a medias, dijeron que volverían para plantar unos árboles. Han pasado ya más de tres meses y sigue todo igual”, reclamó Geoconda Sánchez, quien tiene que lidiar con 10 huecos cerca de su vivienda ubicada en la manzana 950 de Samanes 6.

EXPRESO pudo constatar que en el sector la gran mayoría de transeúntes y habitantes son adultos mayores que con miedo miraban de lejos la profundidad de los espacios que quedaron entre las veredas y las calles. Algunos ya se han convertido en botaderos de basura, donde se encuentra toda clase de desechos y otros sirven como criadero de larvas de mosquitos, lo que preocupa aún más al vecindario.

Efraín Rodríguez, quien reside en la manzana 951, con un balde en mano y balanceándose para no caerse, logró sacar el agua pestilente que permaneció desde ayer en una de las pequeñas zanjas formadas justo fuera de su casa. “Ahora con las lluvias, el agua se empoza y hace que los mosquitos lleguen, y para evitarlo tomo un balde y me meto de cabeza para sacar toda el agua”, dijo el residente, quien junto con su esposa trataba de limpiar alrededor de su casa.

Algunas personas tienen dos enormes huecos fuera de su casa Alex Lima

Para Rodríguez, la preocupación es que luego de que estén plantadas no se les dé mantenimiento. “Me gustan las plantas, pero capaz y luego las dejan aquí y nunca las vienen a podar o a limpiar, ese seguramente será otro problema”, insistió.

Durante el recorrido realizado por EXPRESO también se pudo percibir el mal olor que fluía de estas “jardineras” donde se juntaba el agua empozada y los desechos depositados. Las personas que pasaban cerca debían taparse la nariz o circular a metros de distancia para evitar el mal rato, mientras que otros preferían pasar corriendo por el sitio.

Algunos padres relataron que esto se vuelve un problema para ellos, ya que sus hijos convierten el espacio en piscina. “Vengan para acá cuando llueve. Los niños se tiran ahí y no saben el daño que se están haciendo para la salud. Se meten a esos huecos y nadan junto con la basura. Eso provoca enfermedades”, sentenció Katherine Salcedo, quien además muestra su preocupación por los conductores. “Cuando llueve no se sabe ni por dónde se va. Yo mismo he estado a punto de caerme con mi carro. Afortunadamente, ya conozco un poco estas calles, pero quien viene de afuera, se cae”, relató la mujer, quien confirma al menos unos tres accidentes de vehículos.

Ahora con las lluvias el agua se empoza y hace que los mosquitos lleguen. Cada vez que llueve debo tomar un balde y meterme de cabeza para poder limpiar fuera de casa. Efraín Rodríguez

​afectado

EXPRESO solicitó una entrevista al Municipio para conocer la razón del retraso de la obra, la fecha en que estarán listos los trabajos y si ha sancionado a la contratista por no entregar ya el trabajo, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. También se consultó sobre el tema a Cadmecorp Asociados S.A., la empresa a cargo de la obra, mediante el correo electrónico registrado en la Superintendencia de Compañías, pero nadie respondió.

Mientras tanto, los moradores se desesperan por no tener soluciones. “No estoy en contra de que pongan jardineras, pero si hacen el hueco, colóquenlas de una vez por todas. No dejen todo ahí a medias. Este es otro trabajo inconcluso. Necesitamos ayuda urgente antes de que sigan ocurriendo más desgracias de las que nadie se responsabiliza”, reclamó la moradora Marilyn Peñaherrera.

