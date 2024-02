Los guayaquileños tendrán hasta mayo para pagar la contribución de mejoras

El plazo para pagar la contribución especial de mejoras fue aplazado hasta mayo de este 2024, cuando la fecha inicial era hasta este febrero, la decisión fue tomada este 15 de febrero durante la sesión ordinaria del Concejo Cantonal de Guayaquil.

Impuesto predial: Así funciona el descuento, hay plazo hasta el 31 de enero Leer más

La concejal Emily Vera indica que la decisión fue tomada después de haber socializado con los distintos barrios del Puerto Principal, y que la comunidad pidiera más tiempo para pagar este monto.

Además de la ampliación se propuso que la Dirección de Comunicación realice una campaña de información a los guayaquileños, para conocer la aplicación de la normativa y sus reformas.

Lea también: Guayaquil: En 7 años prevén recaudar unos $ 140 millones con ordenanza

De acuerdo al Cabildo, el 72 % de los predios de la ciudad deberán pagar entre 1 centavo y 20 dólares, y el resto deberán pagar de forma escalonada dependiendo del avalúo de su propiedad y el número de obras que se han realizado en su sector desde el 2015 al 2022.

La ciudadanía concuerda que el aplazar el cobro de este monto representa un alivio, pero esto no apacigua la constante queja de la obras con fallas que han recibido en su zona y los proyectos paralizados o atrasados. "Nos cobran por trabajos deficientes, entiendo que busquen con esto mejorar, pero no me parece justo sacar dinero del pueblo para hacer bien algo que ni siquiera nos ha beneficiado", comenta Daniel Mancero, que reside en Sauces 3.

Para Daniela Trujillo, quien vive en Alamos Norte, debe pagar 12 dólares, pero considera que las obras y trabajos realizados en la zona no han sido suficientes y han tardado en llegar. "Las luces las arreglan cuando las quejas son constantes y se hacen virales, las calles no las han tomado en cuenta, y el arreglo de parques es solo cuando ya están en pésimo estado. Con todo esto, si es necesario que el ciudadano pague un monto por mejoras, está bien, pero que sean menores, esos 12 o 20 dólares que se gastan me sirven para mi día a día, y si vuelven a hacer mal la obra, será de nada mi contribución", comenta Trujillo.

Para leer más información, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!