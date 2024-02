Ciudadana: “Ya muertos, no van a servir las disculpas del alcalde”

Que cada vez que llueve no se puede ni dormir, es en lo que coinciden decenas de vecinos que viven cerca de estructuras que se encuentran al borde del colapso en Guayaquil, sin embargo y pese a la insistencia de la ciudadanía, no reciben atención por parte de las autoridades.

Tal como EXPRESO lo ha venido contando en una serie de reportajes desde hace ya un año, en varias zonas hay estructuras que se encuentran en malas condiciones y ante la llegada del invierno y la pasividad municipal, los afectados se contactaron con este Diario para denunciar que la ayuda aún no llega. Denuncian que, en relación con lo antes publicado, el Municipio, solo en unos casos, se limitó meses atrás a hacer visitas técnicas. Pero eso fue todo. Y mientras esperan acciones concretas, ya que la tierra que sostiene a las viviendas, en algunos puntos, continúa desmoronándose.

Un equipo periodístico de EXPRESO hizo el recorrido para constatar la situación; y verificó que en los sitios donde antes había pequeñas grietas, ahora se ven enormes huecos, mientras que en los terrenos, por ejemplo, de la ciudadela Las Cumbres, donde caían pequeñas piedras ahora se desprenden grandes rocas. Su vida está en riesgo, gritan.

“Han pasado tres alcaldes, cinco años y no nos han atendido. La última vez que vino el Municipio fue en julio pasado que revisaron los daños, y desde ahí no se hizo nada más. Es increíble que nadie se preocupe por el bienestar del vecindario”, reclamó preocupado Galo Merino, morador de la ciudadela Cumbres de Los Ceibos.

En este punto, son varios los casos de peligros reportados. “Son dos terrenos que están derrumbándose de a poco y las calles tienen enormes grietas. Día a día se destruye más, pero con las últimas lluvias registradas, el daño se está acelerando. Tememos que con la fuerza de este invierno todo termine cayéndose”, dijo Merino, quien ve con preocupación que la tierra se va desvaneciendo debajo del cemento que soporta las calles de la ciudadela.

“Estamos peor que antes. En un año, las autoridades ni nos han mirado”, se quejó.

Centro. La Casa Tola está en peligro y apenas tiene un plástico encima. MIGUEL CANALES

Un caso similar vive Mirian Núñez, moradora de El Paraíso, donde hace un año una vivienda cercana a la suya se derrumbó parcialmente. Desde ahí, asegura que sus días se han vuelto tormentosos. “Ya he pedido muchas veces ayuda al Municipio, le escribí hace poco directamente al alcalde, pero no han hecho nada”, reclamó la ciudadana al recordar cómo fue el momento en que parte de la vivienda, que queda justo detrás de la suya, terminó desplomándose.

“Creí que era el fin del mundo. Se escuchó un estruendo fuerte y las paredes empezaron a caerse. Ahora cada vez que llueve me desvelo por el miedo”, relató Núñez, cuya casa -tras los dos últimos aguaceros- ha presentado fisuras en las tuberías y paredes.

En El Paraíso también temen por partes del cerro que se encuentran inestables. “El problema no solo es la casa, hay zonas donde ya se registran pequeños deslaves”, agregó la residente Gabriela Delgado.

Cinco años hemos pedido ayuda, han pasado 3 alcaldes y nadie hace nada. El cerro está cerca de desprenderse. Galo Merino

residente de Cumbres de Los Ceibos



EXPRESO solicitó una entrevista con un representante del Municipio para conocer cuántas estructuras con riesgos similares existen y qué acciones se están tomando para evitar derrumbes, sin embargo, hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. Este Diario también quiso conocer por qué las acciones han sido nulas en estos casos donde ya el año pasado públicamente se anunció que había riesgos.

Este silencio municipal molesta aún más a los habitantes que aseguran estar cansados de los informes y quieren ver acciones. “Me dieron un informe de más de 280 páginas donde dice que hay multas para la dueña del terreno y de la casa, pero eso no me resuelve nada. No sé si están esperando una desgracia. Ya muertos no nos van a servir las disculpas del alcalde. Ahora que hay impuestos para todo, pedimos que actúe a favor del pueblo”, reclamó Núñez respecto a lo que vive en El Paraíso.

Este temor se replica en los moradores de barrios como Bellavista, Urbanor, Mucho Lote, Cerro del Carmen y del centro de la ciudad, donde la Casa Tola, un bien patrimonial ubicado en las calles 9 de Octubre y Escobedo, se encuentra en estado de riesgo desde hace varios años. Cerca del sitio, a diario pasan decenas de personas que miran con desconfianza la estructura endeble.

2. Cumbres de los Ceibos. Varios terrenos se están desmoronand Gerardo Menoscal

“Hasta 2021, la casa estaba excelente, había un consulado y abajo, locales. Ahora está destruida. Las lluvias solo hacen que colapse”, dijo Javier Tola, el propietario que ha llevado su preocupación hasta los juzgados, sin lograr que el caso haya sido resuelto.

Hoy apenas unas barandas que impiden pasar bajo el inmueble y unos plásticos que cubren la estructura, protegen a los peatones de una posible desgracia.

