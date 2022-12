Intercambio de regalos: cuatro opciones para compartir con amigos

Para lograr tener un momento memorable con esa persona especial debemos planificar todo detalladamente y buscar el mejor lugar para disfrutar de la comida, la bebida o incluso alternativas diferentes, pero muy atractivas. Esto está aún más presente en diciembre, cuando actividades como el 'amigo secreto' están a la orden del día.

EXPRESO te presenta algunas opciones divertidas o poco comunes que puedes realizar para compartir con tu pareja, amigos, un ser querido o con tus compañeros de trabajo.

MULLIGANS

Hace 5 años Mulligans abrió sus puertas y se posicionó como uno de los lugares más ‘instagrameables’ y con muchas actividades por realizar debido a su ubicación.

Su especialidad son los desayunos. Ofrecen benedictinos, tostadas francesas, chilaquiles, burritos, tostadas, pancakes, entre otros, aunque estos los sirven de desayuno también los podrás encontrar a cualquier hora del día.

Sus bebidas son el complemento perfecto para acompañar sus deliciosos platillos. Tienen cervezas, vinos, cócteles, mimosas y más.

Su acogedor espacio es perfecto para realizar el intercambio de obsequios, al encontrarse dentro de el Driving Range brinda estacionamiento y sobre todo seguridad privada.

Recientemente fue remodelado con el objetivo de dar mayor comodidad a sus clientes, como una forma de refrescar el sitio adicionaron una terraza abierta que permitirá a los visitantes disfrutar de un agradable ambiente, además de una vista espectacular panorámica hacia un campo de golf. ¡Es algo que tienes que disfrutar!

Se caracterizan por ser innovadores e introducir platillos nuevos. Todos sus productos son frescos y seleccionados, los platos se realizan en el momento, lo que garantiza la calidad de su servicio desde la selección de los ingredientes hasta la degustación del plato.

Sus platillos van desde $5.75 en una tortilla de verde con huevo y queso, hasta los benedictinos con cerdo desmechado en $12.85.

Están ubicados en el km seis y medio, Vía a Samborondón dentro del Club de Golf Driving Range (frente a Plaza Lagos). Atienden de lunes a viernes de 08:00 a 12:00 - 16:00 a 19:00 y sábados y domingos de 08:00 a 14:00.

GANBARU

En noviembre de 2021 se aperturó Ganbaru y a poco de haber celebrado su primer aniversario se ha convertido en uno de los lugares favoritos para visitar. Su espacio es 100% instagrameable y cuenta con diferentes ambientes que te harán sentir como si visitaras otros países.

En Ganbaru podrás encontrar un menú diverso: platillos españoles, italianos, japoneses, mediterráneos, mexicanos, además de diferentes cortes de carne, entre otros.

Sus cócteles son sus bebidas estrellas, pues solamente trabajan con licores premium. Ofrecen vivir una nueva experiencia y a enamorarte de sus sabores y presentaciones. Cuidan los pequeños detalles como el hielo que son presentados en forma de rosa o el humo saliendo del vaso. Realmente beber un cóctel en Ganbaru es vivir una experiencia.

Sus cócteles tienen un valor de $12.50 y están en promoción de lunes a sábado en 3x2. Los lunes y miércoles ofrecen ‘All you cant eat and drink’, de 19:00 a 21:00 todo lo que puedas comer de sushi y beber de sangría y gin por $30. Los sábados es todo lo que puedas comer de piqueos ecuatorianos, comida mexicana y tapeo mediterráneo, además de beber margaritas y mojitos de 14:00 a 17:00 por el mismo valor, $30.

Sin duda este lugar es perfecto para sorprender a tu amigo secreto y compartir con ese grupo que no ves hace tiempo.

Sus horarios de atención son de lunes a miércoles de 12:00 a 00:00 y de jueves a sábado de 12:00 a 03:00.

Se encuentran ubicados en el centro comercial Las Vitrinas, local 5-6.

Para reservaciones puedes llamar al 0999068044 hasta con 24 horas de anticipación. Si deseas reservar el local para celebrar, pedidas de mano, matrimonios o cualquier otro evento, deberás realizarlo con 15 días de anticipación.

NACIÓN PARRILLA

Debes vivir esta experiencia. Si lo que buscas es un lugar elegante y con buena sazón, Nación Parrilla es una de las mejores opciones.

Puedes elegir entre sus más de 40 cortes de carne que serán preparados al momento.

En el menú encontrarás guarniciones desde ensaladas, moros, porciones de papá, entre otros que podrás acompañar con jugos naturales, vinos, cervezas, cócteles, sangrías o gaseosas, además de algunas salsas para darle a tus carnes el sabor que te gusta.

El ambiente es agradable y tranquilo, perfecto para mantener una conversación amena mientras disfrutas de tu comida.

Goza de seguridad privada por lo que tu tranquilidad está garantizada.

Sus precios oscilan desde $6,50 aproximadamente por un corte de carne individual hasta $20 por cortes que podrás compartir con tu familia (para hasta 7 personas). En guarniciones encontrarás precios desde $2.50 hasta $13.00 y sus jugos por jarra a $11. Aunque también puedes pedirlo por vaso o por copa en el caso de los vinos.

Se encuentran ubicados en la av. Las Américas (diagonal al terminal) y en el km 4.5 vía a Daule (junto a la primax).

Sus horarios de atención son de domingo a miércoles hasta las 23:00, jueves hasta las 00:00 y viernes y sábados hasta la 01:00.

NIU CAFÉ

Esta cafetería de especialidad ubicada en Los Arcos Plaza (frente a almacenes Marriot) te ofrece un ambiente tranquilo en el que sin duda podrás disfrutar de la compañía de tus amigos.

Tienen una propuesta de venta diferente ofrecen 'el pancake del mes', este postre únicamente se venderá el mes que haya sido seleccionado y gira en torno la temática de la fecha. Además todos los meses organizan eventos especiales con chefs invitados para la elaboración de nuevos platillos- fuera del menú principal- como pizzas, ramens, sánduches especiales.

Si se desea un menú especial este lugar es el correcto, se puede realizar a grupos de mínimo 10 personas y se pide por adelantado un depósito. Las reservaciones en ‘Niu Café’ se realizan de lunes a viernes.

Sus precios son variados, poseen combos de desayunos con valores entre $ 8 y $ 10. Su horario de apertura es de lunes a sábado de 08:00 a 21:00 y los domingos de 08:00 a 15:00. Para los feriados sábados, domingos y lunes de 08:00 a 15:00 y martes de 08:00 a 20:00.