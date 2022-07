Rooftop: Una ruta para celebrar a Guayaquil por todo lo alto

Para celebrar las fiestas julianas, EXPRESO te preparó una ruta especial, para que puedas disfrutar de los más ricos platillos que solo en Guayaquil encontrarás. ¿Y sabes qué fue lo mejor? La hicimos a bordo de un Ford Bronco, con un motor 2.0L Ecoboost diseñado para un manejo más enérgico y explorar nuevos caminos.

Con muy buenas propuestas se hacen presente algunos bares y restaurantes en la 'Perla del Pacífico' a modo rooftops. Estos son espacios construidos al exterior de una terraza, con buena vista y con los elementos necesarios para hacer que tu visita valga totalmente la pena. Recorrimos las más recomendadas a bordo del Bronco con sistema 4x4 Avanzado, con Tracción Trasera de Embrague Doble, ideal para todo tipo de terrenos, y con cinco modos de manejo.

MASSERIA

Todo empieza desde cero en Masseria y preparan hasta el queso que ves derretirse en la pizza. La frescura de los productos y materia prima son el punto de partida para su objetivo de brindar una buena atención al cliente.

Basta con ver los bordes de las pizzas y ese color particular que te indica que apenas salieron del horno para que quieras pedir todo lo que tienen en su carta. Estas delicias son preparadas con un sin número de ingredientes no tradicionales que resultan en la creación de un platillo particular o como ellos lo llaman “platos fuera de la zona de confort”.

Ubicados en Los Ceibos, Leopoldo Carrera 108 (Puerta Roja), Masseria se caracteriza porque tiene un menú dinámico, es decir que no todas las semanas encontrarás los mismos platillos -con excepciones-. Entre lo que ofrecen hallarás pan popular, dulces, cortes de carne o mariscos, una selección especial de vinos fresca y distinta que harán de cada botella una nueva experiencia de sabores.

Para disfrutar de sus preparaciones no es necesario hacer reservación. Como dato adicional este restaurante cuenta con una terraza interna al estilo italiano que para conveniencia y dicha de quienes son amantes de las mascotas es pet friendly. Sus horarios de atención son de martes a domingos desde las 18:00.

JULIANA

Este bar tiene la misión de rescatar y resaltar la identidad de los guayaquileños y ecuatorianos. A propósito de la celebración de las fiestas julianas y de conocer un poco más de su evolución, Juliana tiene un pasillo con una colección de 147 imágenes, llenas de historia ‘guayaca’, que te darán un maravilloso recorrido a través de los años.

Al encontrarse ubicado en la parte céntrica de la ciudad te permitirá tener una vista increíble hacia el Malecón 2000 y sus atractivos.

Este bar restaurante que en su nombre hace mención al mes de fundación de esta hermosa ciudad (Guayaquil) además de su deliciosa comida sirve también cócteles y vinos. PYD SOUR o pan de yuca y yogurt es un cóctel basado en la gastronomía ecuatoriana. Su preparación es a base de naranjilla y suero de leche; dos ingredientes muy conocidos en la cocina de las familias de la ciudad. También podrás probar otras deliciosas bebidas como Jungle Bird, Cacao Old Fashioned, sangrías y más.

Se encuentra ubicado en el tercer piso del Museo del Cacao, en donde también podrás aprender mucho más sobre la industria cacaotera desde la siembra hasta la preparación del chocolate, además de la historia y tradición que encierra la perfectamente llamada “pepa de oro”.

En cada platillo, como el pulpo a la parrilla con su costra cítrica, manís tiernos y pulpo asado, Juliana pretende darte un paseo por los sabores de mar y tierra de la cultura culinaria de Guayaquil y Ecuador entero.

Este lugar apertura de martes a miércoles de 15:00 a 00:00, jueves y viernes de 15:00 a 02:00; sábados y domingos de 11:00 hasta las 16:00.

BLU ROOFTOP

Aunque se encuentra ubicado en el estadio de uno de los equipos más importantes del Astillero, Emelec, no sólo es para uso de sus socios sino que si te animas a visitarlo tú también podrás disfrutar de su increíble vista y apetecible comida.

Esta propuesta innovadora convirtió al estadio Capwell en el primero con rooftop en altura en el mundo, es que si bien es cierto que existen otros rooftops en estadios este es el que se encuentra en la parte más alta.

Los cuatro pisos de Blu Rooftop están constituidos en dos del restaurante, está el lobby de ingreso que tiene un Gift shop con merchandising del club y, por último el Rooftop que tiene un área VIP.

Además te brinda la seguridad debida, pues el estadio cuenta con seguridad privada.

Se encuentra ubicado en el Capwell entre la Av. Quito y San Martín y labora de martes a jueves de 17:00 a 00:00; viernes y sábados de 17:00 a 02:00 y los domingos de 17:00 a 00:00.

LOLA SKY BAR

El ambiente que tanto te gusta se combina con la mejor vista que tiene la ciudad, desde el piso 36 del edificio The Point en Puerto Santa Ana, Lola Sky Bar te ofrece vivir nuevas experiencias que no podrás olvidar.

No sólo te enamorarás de su hermosa vista hacia el Río Guayas y al emblemático Malecón 2000 sino también de su gastronomía y de los detalles con los que cuidan cada platillo desde su presentación hasta el sabor.

La buena música, los buenos spots y sobre todo la buena compañía son cosas que nunca faltarán en este restobar.

El pulpo grillado, el pollo teriyaki, steak trufado, las papas trufadas, los rollos de sushi, risini parmesan, variedad de cócteles y postres son algunas de las delicias que puedes encontrar en este rooftop.

Sus horarios de atención se extienden de lunes a sábados desde las 17:00 hasta las 02:00.