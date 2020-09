“La inseguridad nos robó la tranquilidad en Miraflores”

Mariella Cárdenas, de 65 años, tiene miedo de salir de su casa ubicada en la ciudadela Miraflores, en el norte de Guayaquil. Cuenta que en agosto pasado a su nieto le robaron el celular al pie de su vivienda; al hijo de su vecina le desmantelaron el carro; y dos hombres con acento extranjero se metieron a robar en uno de los negocios que hay a lo largo de la avenida Rodolfo Alvear Ordóñez, sitio donde se asientan restaurantes, cangrejales, chifas, parrilladas y otros locales.

Realidad Quienes viven y trabajan en Miraflores aseguran que lo que más se producen son robos a personas a quienes les arranchan los celulares.

Desde el cerramiento de su domicilio, la mujer que habita en el sector hace 30 años, suelta un desesperanzado: “Nos robaron la tranquilidad, ya no podemos vivir en paz”. Lo dice asustada por los robos y asaltos que aumentaron durante el vigente estado de excepción, que culmina el 12 de septiembre, debido a la pandemia por la COVID-19, según asevera.

Residentes y quienes trabajan en esta ciudadela admiten estar cansados de la inseguridad y de la falta de agilidad en el accionar policial de la zona.

No obstante, los uniformados aseguran que se realizan patrullajes a diario y que la delincuencia ha disminuido en comparación al año pasado.

Pero María Beltrán, encargada de una despensa en la avenida principal de Miraflores, refuta esa aseveración. Menciona que en los últimos meses ha sido testigo de varios robos perpetrados en locales vecinos que, una vez que la ciudad pasó a semáforo amarillo, decidieron abrir sus puertas para atender a la clientela.

A veces se ve patrullaje, pero justo en los momentos en que asaltan la policía no llega o no está; por eso los controles deben ser constantes para nuestra tranquilidad.

“Los asaltos se dan en la ‘hora boba’, de 14:00 a 16:30 y en las noches cuando los clientes están consumiendo”, señala, al manifestar que los delincuentes andan en motos y huyen por los callejones desolados que tienen poca iluminación.

En los restaurantes, que están resguardados por ‘vigilantes seguros’, prefieren callar; incluso, el dueño de uno comunicó, a través de una de sus empleadas, que no opinará sobre el tema, ya que sus ventas podrían bajar por la mala publicidad que ha adquirido el sector, por la delincuencia.

Dos veces me han robado el celular saliendo de mi trabajo, pero no he puesto la denuncia porque es una pérdida de tiempo que no sirve para recuperar lo perdido.

Anthony Pazmiño, labora en el sector