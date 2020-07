Cada mes le roban a al menos 21 personas en Urdesa

Dos antisociales asaltaron el jueves pasado a dos mujeres, trabajadoras de este Diario, en plena avenida Las Monjas, de Urdesa Central, a media tarde cuando aún había luz y tráfico fluido. Con armas, insultos y golpes. El robo se dio en medio de decenas de testigos y de pitidos de carros que no lograron detener la huida de los delincuentes.

“Urdesa es peligroso, los robos son muy comunes, peor en estos días de pandemia”, dijo un guardia de seguridad de una tienda de esa vía, quien presenció el hecho.

Las horas en las que más se reportan robos son de 18:00 a 19:00 y de de 23:00 a 23:59.

Tres días atrás de este suceso, en la calle Mirtos, entre las vías Jiguas e Ilanes, a María Josefa Villacreces, la habían asaltado a las 08:00, cuando cerraba la puerta de su casa antes de ir al trabajo. A una vecina suya, días atrás, a la misma hora, le habían asaltado con la misma modalidad.

"Ya no podemos salir tranquilos. Antes de abrir la puerta debemos ver por la ventana que no hay nadie sospechoso cerca y que no haya ruido de motos o carros. Y cuando salimos debe ser rápido. Es como si viviéramos haciendo algo malo", lamenta María Josefa.

La delincuencia en URDESA está terrible! Hasta cuándo! @CynthiaViteri6 @PoliciaEcuador en 4 meses 4 robos en la puerta de mí casa... La policía me hizo instalar el botón de pánico al cual llegaron 10 minutos despues! Tengo un UPC a 3 cuadras! — Karla Arribasplata G (@karlaarribas) July 4, 2020

Según las cifras proporcionadas a EXPRESO por la Policía Judicial (PJ), de enero de este año, hasta el 17 de julio, en Urdesa se han registrado 151 delitos, es decir, alrededor de 21 delitos por mes.

La mayoría de ellos responde al robo a personas (59) y a accesorios de vehículos (52). Según el análisis de los registros, los miércoles y viernes son los días con mayor repunte de estos eventos delictivos.

Los robos más frecuentes en Urdesa son a personas y a vehículos.

Asimismo, las horas donde se registran la mayoría de estos actos son de 18:00 a 19:00 y de 23:00 a 23:59.

El coronel Julio Miño, jefe de la PJ, menciona a este Diario que en comparación con el año pasado, en Urdesa ha habido un decremento de delitos. Pues asegura que en 2019 hubo 355 eventos delictivos.

Los robos siguen en Urdesa Central por favor ayuda @PoliciaEcuador @EcuavisaInforma @ECU911_ @elnoticierotc como se trepan en los muros de las casas pic.twitter.com/BN5whRkicZ — gfmorochap34@hotmail.com (@gfmorochap34ho1) July 21, 2020

Víctor Aráus: “Disminuyeron los robos, pero aumentaron las muertes violentas” Leer más

Pero estos números solo responden a los delitos legalizados en la Fiscalía. Es decir, delitos cometidos y denunciados, aclara. Es así que la cifra verdadera se desconoce, porque durante el confinamiento absoluto por el coronavirus, si bien se presentaron robos, asaltos y hurtos, la gente prefería no denunciar para evitar salir a la calle o para “no perder el tiempo”.

“Con el cambio del semáforo en la ciudad y la reactivación del comercio y la movilidad, la delincuencia también se ha reactivado”, indica también a este Diario, el capitán Javier Herrera, jefe del Distrito Modelo de la Policía que atiende la seguridad de ciudadelas del norte como Urdesa, La Atarazana, Sauces y Alborada.

Asegura el capitán, que los operativos y recorridos en motos y carros patrulleros de la Policía son constantes en ese sector. Y que en los últimos días, los uniformados cuentan con una nueva herramienta tecnológica, para verificar la legalidad de autos y motos que merodean en el sector y que son reportados como sospechosos.

“Las personas deben cuidarse. Deben tener el control de su entorno, salir a la calle sin anillos, ni relojes, ni celulares en la mano porque eso llama la atención. Tampoco andar con cantidades altas de dinero en efectivo”, recomienda Herrera.