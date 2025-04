¿Cuándo se espera que inicien las obras en la avenida Benjamín Rosales de Guayaquil?

A diario, decenas de buses interprovinciales e intercantonales circulan por la avenida Benjamín Rosales, en el norte de Guayaquil, para ingresar y salir de la Terminal Terrestre Jaime Roldós.

También transitan vehículos que se dirigen desde y hacia las avenidas Antonio Parra Velasco, Pedro Menéndez Gilbert y el Puente de la Unidad Nacional. Los buses articulados y alimentadores del sistema del transporte urbano masivo Metrovía también circulan por esa vía.

Debido a la alta circulación vehicular en esta zona, también se registran atolladeros sobre todo en horas pico. La congestión se expande hacia vías contiguas como la Pedro Menéndez Gilbert.

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, señaló que se prevé realizar un proyecto en la avenida Benjamín Rosales. Este plan comprende la construcción de un malecón junto al Río Daule, así como pasos a desnivel para el ingreso de buses a la terminal terrestre.

Este miércoles 2 de abril, el funcionario explicó que en esa zona se ejecutarán expropiaciones para la realización del proyecto, con el que se busca darle un nuevo enfoque a la Benjamín Rosales.

¿Cuándo se iniciarán las obras en la avenida Benjamín Rosales?

Actualmente, se llevan a cabo estudios de factibilidad para los proyectos en esa avenida del norte de Guayaquil. Se estima que estas obras tendrán un costo de 20 millones de dólares.

En abril del 2024, el alcalde Álvarez indicó que el proyecto estará listo para ser elevado al portal de Compras Públicas en este 2025, "para que se termine en 2026".

Ciudadanos consultados por EXPRESO expusieron sus opiniones respecto a las obras que se esperan en la avenida Benjamín Rosales. Para José Sánchez, es vital que el nuevo malecón pueda integrar el transporte terrestre con el fluvial.

"Estaría muy bien que ya podamos salir en lanchas a Puná o a Santay desde aquí. Pero aún tengo dudas sobre si el nuevo malecón no formará más tráfico acá", expresó Sánchez.

Keyla Rosero, quien reside en la Alborada, señaló que la idea de un malecón "es buena", porque puede conectar esta zona con el muelle del Parque Histórico, ubicado en La Puntilla, en Samborondón.

Trabas del Gobierno central al Municipio de Guayaquil

Para realizar estos proyectos en la avenida Benjamín Rosales, el Municipio de Guayaquil aspira a obtener un crédito por parte del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). El alcalde se adelantó a hablar sobre posibles trabas al proceso por parte del Gobierno central.

"Nos la tienen que dar (garantía soberana para acceder al crédito), así como se la dieron (para obra de acueducto en Monte Sinaí), aunque no les haya gustado darla, aunque se demoró y tuvo un retraso de seis meses, pero nosotros estamos trabajando en la siguiente CAF (...) Más allá de pensar si nos van a dar garantía soberana o no, nosotros avanzamos, y si no nos la quieren dar, la vamos a pelear y la vamos a conseguir", dijo Álvarez en el enlace radial del miércoles 2 de abril.

