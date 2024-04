Guayaquil: La Benjamín Rosales, con la promesa de un giro urbano

Un proyecto para descongestionar la avenida Benjamín Rosales prometió el alcalde Aquiles Álvarez a los transportistas que laboran en la terminal terrestre de Guayaquil.

Este plan, según el Cabildo, incluye la construcción de un malecón frente a la terminal, un paso elevado para el ingreso de los buses y un puente peatonal.

“El proyecto va a estar para subirlo al portal de Compras Públicas en 2025, para que se termine en 2026”, anunció el primer personero municipal.

La idea de construir un malecón en la avenida Benjamín Rosales ha llamado la atención de urbanistas. Si bien Guayaquil necesita áreas verdes y espacios que integren a los peatones, expertos consultados por EXPRESO señalan que este tipo de proyectos deben manejar un enfoque integral, utilizando los elementos que la zona brinde.

2. Tránsito. Miles de vehículos circulan a diario por esta arteria del norte guayaquileño JOFFRE FLORES

A diario, miles de vehículos transitan por esa avenida, entre estos decenas de buses interprovinciales e intercantonales que se movilizan desde y hacia la terminal terrestre, transitando por el puente de la Unidad Nacional, además de tráileres y otros vehículos pesados. También acoge la parte posterior del aeropuerto José Joaquín de Olmedo, la terminal Río Daule de la Metrovía, además de la ciudadela Santa Leonor.

En sentido sur-norte hay un tramo de más de 800 metros que colinda con el río Daule y tiene árboles, el cual a simple vista podría verse como amigable para los peatones.

Sin embargo, en la actualidad allí hay personas que se han tomado parte de esta área para pernoctar. Algunos incluso se quedan viviendo varios días en ese espacio. En un recorrido que hizo este Diario se evidenció que varios cuelgan sus ropas en tendederos improvisados sostenidos en muros.

Se podría hacer una estacion

fluvial, complementar todo, la terminal terrestre y la terminal de la Metrovía. Felipe Espinoza urbanista y catedrático

Recicladores y personas en condición de calle dejan desechos en el sitio, que caen directamente al río. Otros consumen sustancias ilícitas en el sitio, denuncian ciudadanos.

Boris Cobos trabaja en el centro de la ciudad y vive en Acuarela del Río. De lunes a viernes toma esta vía e insiste en un detalle: desde hace varios meses las luminarias se encuentran con desperfectos en un tramo, mientras que al inicio de la vía no hay luz. Y no es por los apagones.

“De noche toda esta vía está oscura, esto viene desde hace muchísimo tiempo. No entiendo cómo hasta ahora nadie ha resuelto este problema”.

Pero el giro urbanístico que pretende darle el Cabildo a este vía, puede ser aprovechado de otra forma. Para el arquitecto y catedrático Felipe Espinoza, la avenida Benjamín Rosales debe ser considerada como “distrito de transporte”, por la ubicación de las terminales de buses antes mencionadas.

3. Invasión. Un espacio junto al río Daule ha sido tomado por personas en condición de calle. JOFFRE FLORES

Considera que en lugar de un malecón, se podría gestionar la creación de una estación fluvial, que conecte con los demás sistemas de transportación que se encuentran en el sector.

“Se podría complementar todo, terminal terrestre, terminal de Metrovía y terminal fluvial, y se arma un distrito. Y eso implicaría ampliar otras vías de acceso y salida a la terminal terrestre”, plantea Espinoza.

Agrega que la idea de un malecón no le convence, por el exceso de ruido en esta vía. “Eso no significa que no necesitemos un malecón bonito. Por supuesto, lo necesitamos para recrearnos, pero ese no es el sitio más adecuado”, sostiene.

Johnny Burgos, urbanista y catedrático, explica que la construcción de un malecón en el sitio debe integrar otros espacios de similares características y que se encuentran distantes.

2025 será el año en que se suba el proyecto al portal de Compras Públicas.

“Todo el mundo puede lanzar ideas. El problema es consolidar la idea, poder desarrollarla, hacer los estudios convenientes de tránsito, de localización, de todo lo que se necesite para poder hacer una propuesta de este tipo”, advierte el arquitecto.

Que una estación fluvial podría servir, dice, si Guayaquil recupera ese sistema para la transportación masiva de usuarios. Y que es posible hacerlo.

Sin embargo, ciudadanos tienen otra óptica respecto a la construcción del malecón.

Belén Espinoza, quien vive en Santa Leonor, comentó que el área le daría “nuevos aires” a la avenida. “Es importante tener más espacios seguros para hacer ejercicios, hacer deporte o caminar. Hacer un malecón sí le va a dar más vida a toda la zona”, considera.

La ciudadana Carla Macías incluso propone que podrían organizarse paseos en lanchas desde ese punto hasta el Parque Histórico de Samborondón, ubicado en la otra orilla, con fines turísticos. “Con un plan bien pensado se puede sumar otra área de recreación para la ciudad”, destaca.

Mientras que Virgilio Toapanta, conductor de taxi, opina que un paso elevado en esa avenida va a generar un caos vehicular mayor al que ya se registra a diario.

