¿Guayarte está abandonado? Aquiles Álvarez responde

Guayarte luce desolado y con negocios cerrados. El alcalde lo niega, pero admite que su gestión no prioriza el comercio

Aunque el Municipio de Guayaquil, con Aquiles Álvarez a la cabeza, no ha respondido a EXPRESO sobre el artículo que evidenció la desolación del sector, el alcalde abordó el tema en su enlace radial de este miércoles 2 de abril de 2025.

"Guayarte está activo y no está cerrado", aseguró Álvarez, destacando que su prioridad es la ocupación del espacio público con eventos y clases gratuitas. "Está repleto los fines de semana, tenemos clases gratis, está ÉPICO", dijo el funcionario.

No obstante, reconoció que su gestión no prioriza los negocios, en contraste con administraciones anteriores. "No priorizamos el negocio como lo hicieron antes, cuando los locales eran de los sobrinos, ñaños, hijos, hijas incluso de (un) exconcejal", afirmó.

Guayarte tiene contados locales funcionando

Sin embargo, un recorrido de EXPRESO constató el deterioro del área. De los aproximadamente 50 locales ubicados entre la avenida Carlos Julio Arosemena y la Kennedy, solo tres estaban operativos. Los contenedores, que antes albergaban bares y restaurantes, lucen abandonados, con mobiliario deteriorado y menús desactualizados pegados en las puertas.

Los locales aún tienen los menús pegados en fachadas. JOFFRE FLORES

Los ciudadanos lamentan la falta de mantenimiento y el cierre de ciertas áreas. La planta alta del sitio es inaccesible, y en la parte baja, donde antes se vendían empanadas y otros productos gastronómicos, la actividad es mínima. Además, un paso bloqueado dificulta el tránsito dentro del espacio.

A pesar de contar con seguridad y personal de limpieza, las deficiencias son evidentes. En el baño de hombres, de tres urinarios, dos están fuera de servicio con carteles que advierten: "Ojo, dañado". También se observan letras con el nombre de Guayarte, pero no hay otros atractivos que incentiven la visita de ciudadanos que buscan disfrutar del entorno junto al estero Salado.

Iniciativas municipales en Guayarte

En lugar, recientemente, se anunciaron clases de zumba los martes, jueves y sábados de 09:30 a 11:00. Además, el Municipio comunicó que Guayarte alberga la segunda edición del ‘Malecón de Todos’, una propuesta que incluye actividades al aire libre, karaoke, música en vivo, cosplayers y más.

Además, a través de su cuenta de Instagram, el Municipio anunció cursos en Guayarte: “Visítanos desde hoy para obtener más información, de lunes a sábado de 9:00 a 18:00, en la segunda planta, frente a la U. Católica Santiago de Guayaquil, en la Av. Carlos Julio Arosemena”, se lee en la publicación.

