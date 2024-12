El arreglo de puentes peatonales en Guayaquil implicará el retiro de sus techos

El Municipio de Guayaquil promete el arreglo de los pasos peatonales, pero a costa del retiro del techado de estas estructuras. La razón: evitar que los indigentes de la ciudad los usen como dormitorios.

“Si van a buscar alternativas para que los indigentes no duerman en las calles, que creen casas de acogida o refugios, pero no quiten el techo de los pasos peatonales, que nos sirve a todos los que pasamos por aquí”, reclama Darío Fernández, quien a diario utiliza el paso peatonal ubicado en la autopista Narcisa de Jesús para movilizarse a su trabajo.

Después de los constantes reclamos por parte de la ciudadanía, el Cabildo ha atendido los pedidos de arreglo de estas estructuras, cuyo estado deplorable no solo impide el paso de los ciudadanos, sino que priva de dignidad a sus usuarios.

Los guayaquileños han señalado que las escaleras de concreto están cuarteadas o con trozos desprendidos, las barandillas han sido sustraídas o están oxidadas, y los techos presentan huecos o también han sido hurtados.

Ahora, después de varios pedidos, la Alcaldía inició a finales de diciembre los trabajos de reparación en 7 pasos peatonales de la ciudad; sin embargo, entre estos trabajos se prevé el retiro del techado en cada uno de ellos.

Mantenimiento en más pasos peatonales

Esta sería la primera fase de dos. De acuerdo con el departamento de comunicación del Municipio, para la segunda fase, que contempla reparar otros 8 pasos peatonales en 2025, no detallan si también se aplicará el retiro del techado. Pero aseguran que esta información será comunicada una vez culmine el proceso de contratación para estas intervenciones.

A pesar de la iniciativa por arreglar estos puntos, la ciudadanía cuestiona la factibilidad de remover la única protección que tienen los transeúntes contra el sol que azota a diario Guayaquil o contra la lluvia durante la época invernal.

Los usuarios han señalado que requieren de estas estructuras para protegerse de las condiciones climáticas, ante la falta de espacios naturales, como árboles, para resguardarse.

“Parece que no piensan mucho en las necesidades de los habitantes y solo se enfocan en su imagen. Deben ayudar a todos, en especial a los que menos tienen, no quitar facilidades para ciertos ciudadanos solo para que otros no puedan ‘aprovecharse’ del espacio. Lo que están haciendo, y la razón por lo que lo hacen, es indignante. Si quieren dar control, coloquen guardias o cámaras, pero no quiten algo que beneficia a todos”, comenta Felipe Orozco.

