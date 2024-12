El Municipio de Guayaquil inicia la regeneración de 15 puentes peatonales dañados

El Municipio de Guayaquil anunció la regeneración de varios puentes peatonales de la ciudad para lo que resta de este 2024 y para el 2025, entre ellos, las estructuras que conectan al Cementerio General de la ciudad, en la vía a Daule, al sur de la urbe, y otras ubicadas cerca de la Universidad de Guayaquil (UG).

La Plaza de la Administración celebra la Navidad: ¿Qué atracciones podrá encontrar? Leer más

Estas reparaciones son el resultado de las quejas incesantes por parte de la ciudadanía, que clamaba por una intervención urgente en estos espacios, los cuales permanecían con escaleras cuarteadas, barandas oxidadas o hurtadas, techos con huecos o, igualmente, hurtados, entre otras denuncias.

“Finalmente intervienen, pero esto no debió haber tardado tanto; ya eran años de desatención, y lo único que recibimos como respuesta fue una mísera limpieza, nada más. No cambiaban las escaleras, no aseguraban los pilares, no reponían las barandas, no hacían nada”, comenta la ciudadana Gloria Donoso.

De acuerdo con el anuncio del Cabildo, serán intervenidos un total de ocho puentes. Esta será la segunda fase de varios trabajos que ya comenzaron en la avenida Kennedy, cerca de la Facultad de Educación Física de la UG.

En la primera etapa de estas obras, se trabajó en el arreglo de siete estructuras ubicadas en Las Acacias, el Hospital Teodoro Maldonado y el Registro Civil, situados en la avenida 25 de Julio. Además, en la vía a Daule, se intervendrán los puentes ubicados en el sector de Súper Éxito, Santa Priscila y cerca del Colegio Dolores Sucre.

Segunda fase

Para la segunda fase, que iniciará en 2025, se plantea intervenir los pasos peatonales ubicados en el Cuartel Modelo y en el Cementerio General, puertas 8 y 3.

En total, desde mediados de diciembre de este 2024 hasta el 2025, se tiene prevista la intervención 15 de estas estructuras, las cuales serán reparadas por la Dirección de Obras Públicas.

Niños desaparecidos en Guayaquil: conoce los sectores dónde se realizarán plantones Leer más

Entre los trabajos a realizar se incluyen la demolición de vigas, peldaños y otros objetos en mal estado, para reconstruirlos y brindar un espacio seguro a los ciudadanos que transitan por estos lugares. Además, se pintarán las barandas y las paredes, se limpiarán los puntos, se instalarán luminarias solares y se retirará el techado para evitar que estos sitios sean utilizados como vivienda.

Esta última decisión ha causado malestar entre los ciudadanos, quienes denuncian la falta de espacios de sombra, tanto naturales como artificiales. “Guayaquil no tiene suficientes árboles ni espacios para refugiarse del calor que azota la ciudad día tras día, y ahora quieren quitar el techo de los pasos peatonales para evitar que los indigentes los utilicen como vivienda, cuando lo que deberían hacer es poner guardias a vigilar estos espacios o dotar de más casas de acogida a las personas sin hogar”, comenta el guayaquileño Víctor Cornejo.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!