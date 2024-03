La indiferencia del Municipio de Guayaquil angustia a trabajadores impagos

Temen que les están jugando ‘sucio’. Un grupo de unos 60 trabajadores encargados de la limpieza de los espacios de los mercados municipales del norte de Guayaquil laboran con incertidumbre, debido a que llevan cuatro meses barriendo y enjuagando pisos, pero sin recibir el pago de cuatro meses de sueldo.

Juan describe la Navidad de 2023 como la más triste, ya que, asegura, su familia sufrió por la falta de dinero. “Todas las tardes mi hija me pregunta: ‘Papi, ¿ya te pagaron?’, y yo, lamentándolo, le respondo: ‘aún nada, mija’”.

El pasado 27 de diciembre y el 26 de febrero, un grupo de conserjes, empleados por la contratista Consorcio Mercados Zona 1 -contratada por el Cabildo-, se dirigió al palacio municipal para exigir el pago de sus salarios.

Silencio El Municipio no ha respondido las interrogantes, pese a su compromiso de “enviar un documento”.



“Nos dijeron (desde el Municipio) que el Gobierno no daba la plata para pagarnos. La verdad es que no entiendo nada de eso”, dijo Juan. “Por suerte, como estamos aquí en los mercados, estoy muy agradecido con la gente que nos ha ayudado (los comerciantes) porque siempre me dan una fruta, una libra de arroz, o una papa. Hablo con fuerza, pero a veces me quiero quebrar. Me he mantenido prestando, y la realidad es que todos estamos así; endeudados y damos pena”, lamenta el trabajador.

Daniel, de 40 años, al igual que Juan, solo recibió el pago de su salario después de presentar su reclamo ante el Municipio de Guayaquil en diciembre pasado. “Tengo a una niña que fue operada recién del apéndice y no puede comer cualquier cosa. Me las tengo que arreglar como pueda. No nos han pagado ni el décimo (tercer sueldo de diciembre) ni la liquidación por un contrato que terminó el 18 de noviembre”, afirmó.

“Esto impacta en nuestras familias. A veces ni siquiera tenemos lo necesario para alimentarnos bien”, contó Antonio, otro trabajador de limpieza.

El 4 y 11 de enero, 8 y 16 de febrero, EXPRESO solicitó información sobre las quejas de los trabajadores al departamento de comunicación del Municipio, luego a Fernando Cornejo, director de Aseo Cantonal, Mercados y Servicios Especiales, pero Martha Pine, subdirectora de Relaciones Públicas del Cabildo, respondió que “de este tema ya nos pronunciamos” y ofreció enviar un “documento”, pero tampoco lo hizo.

Ante una nueva consulta, Pine dijo, vía mensaje de WhatsApp: “Sobre este documento o este contexto vamos a tratarlo en una entrevista que demos al medio cuando el vocero así lo disponga”. De esto ha pasado más de un mes.

Prueba. A pesar de no recibir los pagos, ellos continúan laborando. Cortesía

En el apartado ‘Destinatarios de recursos’ de los documentos de transparencia de la Alcaldía de Guayaquil, correspondiente a abril y mayo de 2023, el Consorcio Mercados Zona 1 aparece en seis ocasiones por valores que superan los 150.000 dólares.

Todas las tardes mi hija me pregunta: ‘Papi, ¿ya te pagaron?’, y yo, lamentándolo, le respondo: ‘aún nada, mija’ Juan, trabajador afectado

Según trabajadores consultados por este Diario, empezaron a laborar en este consorcio desde 2019, pero que los contratos no los firmaron en las oficinas del contratista, sino en el interior de los mercados. Tampoco les entregan recibos o roles de pago.

El principal directivo del Consorcio Mercados Zona 1 es Rommel Antonio Camba Coello, de acuerdo con el SRI, cuyo RUC está activo. No obstante, la ubicación o domicilio registrado en ese sistema es “GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / SOLAR 2”, por lo que no fue posible localizar su oficina, que hasta sus colaboradores desconocen.

Por otra parte, en los dos números telefónicos estampados en el dorsal del uniforme de los trabajadores tampoco han atendido las llamadas ni los mensajes de WhatsApp que realizó EXPRESO desde el 4 de enero, tampoco han respondido el correo electrónico que se envió solicitando información.

