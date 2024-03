Locales clausurados en la Bahía buscan una solución para volver a trabajar

La noche del pasado viernes 1 de marzo, mientras la Bahía estaba prácticamente desolada, personal del Municipio llegó y clausuró cientos de locales.

Este hecho fue reclamado por los comerciantes que criticaron la forma en que lo hicieron ya que, "se esperó hasta que el sitio esté vacío para cerrar los sitios de comercio", reclaman los comerciantes

En total fuero 319 los locales clausurados. La mayoría de ellos en las calles Eloy Alfaro entre Manabí y Huancavilca y Ayacucho entre Chile y Chimborazo.

Este 5 de marzo, EXPRESO conversó con Franklin Lituma, abogado y representante de los comerciantes de la Bahía y explicó la situación.

Aprovechando la noche, Funcionarios del Municipio clausuraron varios locales en la bahía ubicada en el sector de la Ayacucho pic.twitter.com/2dpQc5pM3Z — Ecuador Informado (@ecuainformado) March 2, 2024

En diciembre nos dieron tres meses para que los que no estaban regularizados lo hagan, pero diciembre es un mes muy comercial, enero no se pudo hacer casi nada por la situación del país y febrero fue un mes corto incluso con feriados por lo que mucho no han podido regularizarse", explicó el profesional que agregó que algunos trámites demora mucho tiempo en realizarse.

"Algunas personas están en espera y por eso no han podido y hay otros casos que hasta los han cerrado por confusión", explicó Lituma

Los comerciantes están desesperado, de hecho, la mañana de ayer realizaron un plantón para pedirle al Municipio más plazos para regularizarse.

EXPRESO pudo conocer que la tarde de este 5 de marzo buscarán una reunión con representantes municipales para poder volver a trabajar.

