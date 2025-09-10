Expreso
  Guayaquil

incendio forestal en cerro El Paraíso
Los bomberos de Guayaquil combaten el incendio forestal registrado en el bosque protector de cerro El Paraíso.CORTESÍA DEL CUERPO DE BOMBEROS

Incendio forestal detrás del 28 de Mayo: unidades de bomberos combaten las llamas

La emergencia se registra en el bosque protector de cerro El Paraíso, en el norte de Guayaquil

El Cuerpo de Bomberos de Guayaquil acudió este miércoles 10 de septiembre al cerro El Paraíso para atender la emergencia por un incendio forestal.

El hecho ocurrió detrás de la Unidad Educativa 28 de Mayo, ubicada en la avenida Carlos Julio Arosemena, en el norte de la ciudad.

En videos publicados en redes sociales se observó a los estudiantes saliendo con sus mochilas, mientras a pocos metros se observaba la columna de humo, en la vegetación del cerro.

Cuántos bomberos acudieron al cerro El Paraíso

La entidad informó que se enviaron cinco unidades de combate urbano forestal para atender la emergencia.

Los bomberos trabajan en el combate a las llamas ante el intenso Sol que se registró esta tarde en la ciudad. Al momento del flagelo se registraba una temperatura de 28 grados centígrados.

