Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

incendio en patio de vehículos de Guayaquil
Las llamas consumieron a los vehículos que estaban en el patio de vehículos ubicado en 6 de Marzo y Letamendi.JOFFRE FLORES

¿Atentado en patio de vehículos? Se investiga incendio que dañó autos en Guayaquil

Moradores dicen que se escucharon detonaciones previo al inicio del flagelo en este sector del sur de la ciudad

  • Milka Franco

Un incendio registrado la madrugada de este lunes 8 de septiembre consumió varios automotores en un patio de compra y venta de vehículos, en 6 de Marzo y Letamendi, en el sur de Guayaquil.

RELACIONADAS

De acuerdo con versiones de vecinos, el fuego habría iniciado alrededor de las 03:00 a causa de un presunto atentado con explosivos

El siniestro afectó al menos a una decena de vehículos, de los cuales ocho quedaron completamente calcinados.

El Cuerpo de Bomberos de Guayaquil informó que al lugar se desplazaron seis unidades de combate, un tanquero, dos vehículos de rescate, un automotor para la recarga de equipos de respiración autónoma (ERA) y dos ambulancias.

Incendio en cerro Colorado de Guayaquil

Incendio en cerro Colorado: A esto equivale el área afectada en Guayaquil

Leer más
RELACIONADAS

Policía investiga supuesto ataque

La Policía Nacional aún no confirmó si el incendio estuvo relacionado con un hecho violento. Sin embargo, dos agentes de la Policía de Investigación llegaron al sitio para recolectar indicios.

Moradores señalaron que el siniestro pudo haber tenido consecuencias mayores debido al material inflamable que se almacenaba en el establecimiento.

Para seguir leyendo más contenido de EXPRESO, suscríbete aquí

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Carlos Alberto Juárez: "El puesto de centrodelantero ya casi no existe"

  2. El futuro de José Serrano se decide el 11 de septiembre en corte de EE. UU.

  3. Eliminatorias 2025: Argentina se concentra en Guayaquil para medir a Ecuador

  4. Organizaciones buscan la revocatoria de asambleístas azuayos

  5. Contraloría acoge pedido de la RC para investigar posible entrega irregular de kits

LO MÁS VISTO

  1. ¿Qué dice el SRI sobre los retrasos en la devolución del IVA para la tercera edad?

  2. Aumentos automáticos para jubilados: consulta si recibes el nuevo pago del IESS

  3. Aquiles Álvarez: “Perdónenme por bobo, confié en gente que no estuvo a la altura”

  4. Devolución del IVA: Anuncios oficiales versus retrasos en los pagos

  5. Impacto de la Ley del Biess en créditos, aportes y cuentas individuales

Te recomendamos