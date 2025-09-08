¿Atentado en patio de vehículos? Se investiga incendio que dañó autos en Guayaquil

Moradores dicen que se escucharon detonaciones previo al inicio del flagelo en este sector del sur de la ciudad

Las llamas consumieron a los vehículos que estaban en el patio de vehículos ubicado en 6 de Marzo y Letamendi.

Un incendio registrado la madrugada de este lunes 8 de septiembre consumió varios automotores en un patio de compra y venta de vehículos, en 6 de Marzo y Letamendi, en el sur de Guayaquil.

De acuerdo con versiones de vecinos, el fuego habría iniciado alrededor de las 03:00 a causa de un presunto atentado con explosivos.

El siniestro afectó al menos a una decena de vehículos, de los cuales ocho quedaron completamente calcinados.

El Cuerpo de Bomberos de Guayaquil informó que al lugar se desplazaron seis unidades de combate, un tanquero, dos vehículos de rescate, un automotor para la recarga de equipos de respiración autónoma (ERA) y dos ambulancias.

Incendio en cerro Colorado: A esto equivale el área afectada en Guayaquil Leer más

RELACIONADAS Se investigan las causas del incendio en una lubricadora en el sur de Guayaquil

Policía investiga supuesto ataque

La Policía Nacional aún no confirmó si el incendio estuvo relacionado con un hecho violento. Sin embargo, dos agentes de la Policía de Investigación llegaron al sitio para recolectar indicios.

Moradores señalaron que el siniestro pudo haber tenido consecuencias mayores debido al material inflamable que se almacenaba en el establecimiento.

Para seguir leyendo más contenido de EXPRESO, suscríbete aquí