  Guayaquil

Incendio Narcisa
Ardilla rescatada por los bomberos.CORTESÍA

Bomberos controlan incendio en la autopista Narcisa de Jesús que consumió 4 hectáreas

El fuego, que escaló a Alarma 2, fue liquidado sin heridos. En medio de la emergencia, una pequeña ardilla fue rescatada

Un incendio forestal que consumió aproximadamente cuatro hectáreas de vegetación seca en la autopista Narcisa de Jesús, en Guayaquil, fue controlado en su totalidad por el Cuerpo de Bomberos. En la emergencia no se reportaron personas heridas y se rescató a una ardilla que estaba en riesgo.

¿Dónde ocurrió la emergencia?

La alarma se generó en un terreno ubicado en la autopista Narcisa de Jesús, diagonal al centro comercial Oasis, en las cercanías del puente que conecta Daule con Guayaquil. Al sitio acudieron inicialmente cuatro unidades forestales y un camión cisterna para iniciar las labores de control.

Debido a la magnitud del fuego, el incidente fue catalogado como Alarma 2, lo que movilizó a un mayor contingente. En total, cerca de 50 bomberos trabajaron para contener las llamas y evitar su propagación hacia otras áreas.

ardilla incendio
Ardilla fue puesta a buen recaudoCORTESÍA

En medio de las tareas de contención, los bomberos lograron rescatar a una ardilla que se encontraba en riesgo por el avance de las llamas. El pequeño animal fue puesto a buen recaudo y recibió atención inmediata por parte del personal de emergencia.

