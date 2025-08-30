Bomberos controlan incendio en la autopista Narcisa de Jesús que consumió 4 hectáreas

El fuego, que escaló a Alarma 2, fue liquidado sin heridos. En medio de la emergencia, una pequeña ardilla fue rescatada

Un incendio forestal que consumió aproximadamente cuatro hectáreas de vegetación seca en la autopista Narcisa de Jesús, en Guayaquil, fue controlado en su totalidad por el Cuerpo de Bomberos. En la emergencia no se reportaron personas heridas y se rescató a una ardilla que estaba en riesgo.

¿Dónde ocurrió la emergencia?

La alarma se generó en un terreno ubicado en la autopista Narcisa de Jesús, diagonal al centro comercial Oasis, en las cercanías del puente que conecta Daule con Guayaquil. Al sitio acudieron inicialmente cuatro unidades forestales y un camión cisterna para iniciar las labores de control.

#BCBGInforma | El incendio se encuentra contenido al 100%, gracias a la intervención de aproximadamente 50 bomberos.👩🏻‍🚒👨🏻‍🚒



Actualmente se realizan trabajos de liquidación total, sin registrarse personas heridas.



Durante el incidente se consumieron aproximadamente 4 hectáreas de… pic.twitter.com/esUkRM8u7k — Bomberos Guayaquil (@BomberosGYE) August 30, 2025

Debido a la magnitud del fuego, el incidente fue catalogado como Alarma 2, lo que movilizó a un mayor contingente. En total, cerca de 50 bomberos trabajaron para contener las llamas y evitar su propagación hacia otras áreas.

Ardilla fue puesta a buen recaudo CORTESÍA

En medio de las tareas de contención, los bomberos lograron rescatar a una ardilla que se encontraba en riesgo por el avance de las llamas. El pequeño animal fue puesto a buen recaudo y recibió atención inmediata por parte del personal de emergencia.

