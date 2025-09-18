Incendio en vía a la costa: Qué tipo de productos había en el sitio de la emergencia

El Cuerpo de Bomberos de Guayaquil trabajó desde la madrugada para combatir las llamas en este sector del noroeste

Los bomberos acudieron hasta la bodega clandestina, en el kilómetro 24 de vía a la costa, para combatir el incendio.

Un incendio de gran magnitud se registró a las 03:40 de este jueves 18 de septiembre en el kilómetro 24 de la vía a la Costa, en el noroeste de Guayaquil.

Según información del Cuerpo de Bomberos, la emergencia fue declarada en alarma 3 y requirió la intervención de un contingente de más de 100 bomberos.

El Cuerpo de Bomberos de Guayaquil también informó que al sitio se desplazaron 15 unidades de combate, dos vehículos de rescate, dos ambulancias, un vehículo especializado para la recarga de Equipos de Respiración Autónoma (ERA), dos unidades de Materiales Peligrosos y el vehículo Comando de Incidentes.

[AHORA]



Trabajamos con 15 unidades de combate, dos vehículos de rescate, dos ambulancias, un vehículo para recarga de Equipos de Respiración Autónoma (ERA), dos vehículos de Materiales Peligrosos, un Comando de Incidentes y 100 bomberos colaboran en el combate del incendio en… pic.twitter.com/PSdomcTPYh — Bomberos Guayaquil (@BomberosGYE) September 18, 2025

Productos químicos en bodega clandestina

En el lugar, que se trataba de un espacio abierto, se almacenaban productos agroquímicos y de limpieza, entre ellos pastillas de cloro, lo que generó gases irritantes y obligó a reforzar las medidas de seguridad respiratoria del personal.

Durante las operaciones, también se emplearon drones para obtener una visualización aérea y optimizar las estrategias de combate.

"Tras varias horas de trabajo, el fuego fue controlado y se evitó que se propagara a viviendas aledañas. Posteriormente, los bomberos realizaron labores de remoción de escombros. No se reportaron personas heridas", indicó un funcionario de la entidad de socorro.

Vecinos del sector se quejaron del fuerte olor químico que dificultaba la respiración durante la emergencia.

Alex Anchundia, gerente de la empresa municipal Segura, indicó que el lugar no cuenta con permisos de funcionamiento y que, hasta el momento, ninguna persona se ha responsabilizado por lo ocurrido.

🧵



1️⃣ Incendio estructural – Vía a la Costa



Tras 4 horas de intenso trabajo, @BomberosGYE controlaron un incendio estructural en el Km 24 vía a la costa.



👩‍🚒 15 unidades de combate

👨‍🚒 100 bomberos

⚠️ Presencia de agroquímicos → intervención del equipo MATPEL ⤵️ pic.twitter.com/dFndO5Gkka — Segura EP - C5GYE (@segura_ep) September 18, 2025

