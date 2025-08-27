Permisos de locales en Guayaquil: Municipio recorre negocios y revisa documentación

Uno de los trámites que se necesita para operar un negocio es la tasa de habilitación

Personal de la Dirección municipal de Justicia y Vigilancia recorrió negocios en sectores como Urdesa, Urdenor, Bellavista, Ceibos, Vía a la Costa y Chongón.

Para el funcionamiento de un negocio en Guayaquil se necesita la tasa de habilitación, que se tramita en el Municipio. La entidad realiza operativos para verificar que los locales tengan ese permiso.

Personal de la Dirección municipal de Justicia y Vigilancia visitó comercios, entre los pasados 18 y 22 de agosto de 2025, en varios puntos de la ciudad.

Fueron 648 locales recorridos para verificar el cumplimiento de la tasa de habilitación y dar información sobre normativas vigentes, informó la institución en una publicación.

De estos, "194 establecimientos fueron notificados por no contar con la documentación habilitante", indicó el Municipio.

Cuántos locales fueron notificados por Municipio

El personal municipal se distribuyó en seis zonas establecidas. En todas se entregaron notificaciones para que se regularice la situación legal del negocio.

Así se distribuyeron las notificaciones:

Zona 1 (Alborada, Samanes, Kennedy, Atarazana y Urdenor 1): 82 locales visitados y se notificó a 24

Zona 2 (Acacias, Praderas, Floresta, Centenario, Guasmos, Trinitaria y avenida 25 de Julio): 69 locales visitados y 21 notificados

Zona 3 (Urdesa, Urdenor, Bellavista, Ceibos, Vía a la Costa, Chongón): 152 locales visitados y 36 notificados

Zona 4 (Las Peñas, Puerto Santana, Bahía, centro hasta calle El Oro): 103 locales visitados y 58 notificados

Zona 5 (desde calle Machala y Suburbio): 144 locales visitados y 33 notificados

Zona 6 (Martha de Roldós, Prosperina, Mapasingue y Vía a Daule): 98 locales visitados y 22 notificados

Reclutamiento de agentes de ATM: entidad alerta sobre falso proceso Leer más

Existen dos casos en los que no aplica la obtención de la tasa de habilitación, según el sitio web de la Alcaldía: cuando la actividad económica es en un espacio de la vivienda que no corresponde a un local u oficina y para quienes ocupan parcialmente un espacio físico en el local u oficina de otro negocio.

Para seguir leyendo más contenido de EXPRESO, suscríbete aquí