Incendio en empresa de reciclaje moviliza a más de 20 unidades de bomberos

El fuego se inició en una empresa de reciclaje. Una inmensa columna de humo era visible desde kilómetros de distancia

Decenas de unidades de lucha contra incendios, carros cisterna, ambulancias y vehículos de rescate se desplegaron la tarde de este lunes, 15 de septiembre, para combatir un flagelo en el kilómetro 10.5 de la vía a Daule.

La alerta de incendio se emitió alrededor de las 15:00, luego de que se reportara una columna de humo proveniente de una empresa de reciclaje.

El Cuerpo de Bomberos de Guayaquil informó en su cuenta en la red social X (@BomberosGYE) que se trataba de una quema de desperdicios que se habría salido de control.

En imágenes compartidas se observaba a bomberos voluntarios y rentados, equipados con tanques de oxígeno y equipos de respiración, lanzando agua contra las pilas de desperdicios en llamas.

También colaboró una grúa, que desde la distancia arrojaba material de reciclaje sobre las llamas, con el afán de sofocarlas.

De igual forma, fue utilizado un carro escalera, desde el cual se empleó un tramo de manguera de alto volumen y potencia para mojar la montaña de restos encendidos.

Toma aérea de la magnitud del incendio. ÁLEX LIMA

¿El incendio afectó otros inmuebles?

Afortunadamente, los desperdicios estaban amontonados en el centro de un amplio galpón, por lo que el riesgo de que las llamas alcanzaran inmuebles aledaños fue mínimo.

Aunque inicialmente se despacharon ocho unidades de combate, dos camiones cisterna, un vehículo escalera y una ambulancia, ante el crecimiento del incendio, más unidades fueron enviadas.

Hasta el cierre de esta nota periodística (16:00), unos veinte vehículos del Cuerpo de Bomberos continuaban combatiendo el incendio, que emitía una columna de humo blanco visible a varios kilómetros.

