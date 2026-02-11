Fuerte incendio en el centro de Guayaquil destruye parte de un edificio

El fuego consumió parte de la estructura. Los bomberos desalojaron a quienes se encontraban en los alrededores

El incendio reportado desde las primeras horas de este miércoles 11 de febrero en Cuenca y Eloy Alfaro, centro de Guayaquil, se ha agravado en la tarde de este mismo día.

De acuerdo con las actualizaciones del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil hasta el cierre de esta nota, la parte trasera del edificio Multicomercio, en donde se ubican bodegas de enseres y electrodomésticos, colapsó cerca de las 16:30.

Por lo tanto, los socorristas pidieron que quienes se encontraban en los alrededores desalojaran la zona por precaución. “Nos dijeron que nos alejáramos porque podría caer la parte frontal de la construcción también”, dijo uno de los presentes.

La columna de humo que se levantó a partir de la combustión de los objetos alojados en esta bodega se visualizaba desde sectores lejanos como la avenida Pedro Menéndez Gilbert, en el norte de la ciudad.

Esta también se divisaba desde otras zonas del centro la urbe porteña como la Bahía y los bajos del Palacio Municipal.

Por otra parte, se conoció que este siniestro fue declarado otra vez como incendio de alarma 3. Hasta el sitio llegaron, al menos, cinco ambulancias del Cuerpo de Bomberos para atender a personas que hayan sido afectadas por el humo.

A esta emergencia, según fuentes de la institución de emergencias, están por arribar unidades del equipo de Samborondón puesto que este se ha agravado en gran magnitud.

