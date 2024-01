Incendio de un bus urbano en el Suburbio: ¿por qué ocurrió?

Suburbio. Los bomberos controlaron el incendio y el fuego no se propagó.

El miedo se apoderó de decenas de familias de la zona del Suburbio, cuando al medio día de este viernes 19 de enero, un bus urbano se envolvió en llamas en medio de la vía.

Según informó el ECU 911 Samborondón, el siniestro se registró a las 12:03 en las calles 29 y la J, a pocos metros del Cementerio Ángel María Canales. Al sitio llegaron uniformados del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil (BCBG) y agentes de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) para controlar la situación.

#ECU911Reporta

Una alerta al 9-1-1 a las 12:03 indicó sobre el incendio de un bus en #Guayaquil, calles 29 y la J.

Desde #ECU911Guayaquil se coordinó la atención con @BomberosGYE @ATM_Transito que atendieron en sitio la emergencia.

Unidades reportan que no hay personas heridas. pic.twitter.com/sE5253AlTV — Coordinación Zonal 5 y 8 ECU 911 Samborondón (@ecu911sambo) January 19, 2024

Este hecho alertó a los moradores de la zona que no sabían si se trataba de un desperfecto mecánico o un nuevo caso de atentado. “No sabemos si fue alguna bomba, fueron delincuentes o algo le pasó a la buseta. Solo nos percatamos que empezó a salir humo negro”, comentaba Damaris Valenzuela, moradora del sector, que aseguró que el humo se podía ver incluso a kilómetros de distancia.

EXPRESO solicitó información al departamento de comunicación de Bomberos de Guayaquil sobre este siniestro, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta, sin embargo se conoció que afortunadamente cuando el vehículo se incendió, ya no habían personas en el interior por lo que no se reportaron personas fallecidas ni heridas.

Por su parte, la Policía Nacional, aseguró que el incendio se debió a un desperfecto mecánico.

NO A LA DESINFORMACIÓN



Ante el suceso del bus de transporte público incendiado en el sector del Batallón #Portete, informamos que se trata de una falla mecánica.



Personal policial del sector y @BOMBEROSGYE, tomaron el control de la situación.



Infórmate por canales oficiales. pic.twitter.com/RnQLcJIB3b — @PolicíaDMGZona8 (@PoliciaDMGZona8) January 19, 2024

