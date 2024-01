Un dantesco incendio consumió una ferretería en el sur de Guayaquil

Momentos de terror vivió una zona del Suburbio de Guayaquil cuando un local comercial empezó a arder en llamas alrededor de las 09:00 de este viernes 12 de enero.

En las calles 24 y la P en el sur de Guayaquil, se registró un dantesco incendio que consumió una ferretería. Inmediatamente decenas de videos del incidente se difundieron en redes sociales.

#URGENTE📍Se originó un fuerte incendio en la 24 y la P Suburbio de Guayaquil, una fuerte explosión alarmó a lo moradores de este populoso sector, El flagelo inicia en una ferretería!! pic.twitter.com/9zFgXtVJBS — Huesitos de la comunicación (@Christo_crazy) January 12, 2024

Según el mayor Rubén Mejía del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil (BCBG) no se registraron víctimas en el siniestro. "Registramos Dos personas asfixiadas por el humo, pero no hay pérdidas de vida. Los dueños no quieren hablar porque todavía están nerviosos, pero ya estamos investigando las causas del incendio en esta ferretería", comentó el uniformado.

Se conoció que al sitio llegaron 10 unidades de bomberos, un carro cisterna y dos ambulancias. 25 colaboradores de personal rentado y 40 bomberos voluntarios voluntarios.

El mayor Mejía explicó que al ser el sitio del incendio una ferretería pudo haber hecho que se propague más rápidamente. Cerca de las 12:00 el incendio ya estaba totalmente controlado.

Imágenes en redes sociales mostraron que también pequeños gatos fueron rescatado del incendio. Noticia en desarrollo...