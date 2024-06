El Inamhi pronostica una temperatura de 21 °para Guayaquil este 5 de junio

En los últimos 15 días, EXPRESO ha venido contando como Guayaquil ha pasado de experimentar días de calor a noches y madrugadas más frescas. Sin embargo para la noche de este 5 de junio, el Inamhi pronostica que la temperatura bajará a 21 °, como ya pasó el 4 de junio anterior, hasta entonces la más baja en lo que va del año.

"Hará frío, al fin siento que esta noche dormiré como si estuviera en la Sierra. Para muchos, es una exageración que digamos esto, pero lo juro, después de soportar tremenda ola de calor por tanto tiempo; luego de hasta deshidratarnos e ir a parar al hospital, que fue lo que a muchos nos pasó; sentir que la temperatura baja no solo que nos hace sentir como si estuviéramos en la Sierra, sino que nos hace sentir bien. Yo estoy feliz, así de simple. Me encanta dormir fresca, no usar el ventilador ni el aire, me gusta dormir toda la noche de largo...; y es que cuando hace demasiado calor lo único que hago es levantarme: una y otra vez", se quejó la guayaquileña Ana Palma.

Según la información publicada por el Inamhi en Santa Elena y Los Ríos la temperatura será similar. Oscilará entre los 21 ° y 23 °.

El pasado 29 de mayo, EXPRESO dialogó con los voceros del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), quienes aseguraron que en efecto la temperatura ya está bajando, como pasa siempre en estos meses del año, y anticiparon que las cifras más bajas en Guayaquil se registrarán recién entre la quincena de junio y septiembre próximo.

"Que las temperaturas, en especial las nocturnas, están disminuyendo gradualmente en apego a la transición de la temporada lluviosa a seca", explicó en un reportaje anterior José González, coordinador de Inamhi Guayaquil; quien hizo hincapié en que de a poco se experimentará en la zona centro sur del litoral, el ingreso de masas de aires frías y secas desde el sur del continente, lo que provoca disminución de temperaturas de manera especial en las noches e incremento en la velocidad del viento.

El pasado 19 de mayo, la Secretaría Nacional de Riesgos informó también que la alerta por el fenómeno de El Niño pasó a alerta blanca, luego de haber evaluado la información facilitada por el Comité Erfen. La alerta blanca, según informó, implica que el evento pasó a estar inactivo. “Esta decisión se toma con base al principio de precaución y en cumplimiento de las competencias asignadas”, recalca.

Para habitantes como Mélodi Rodríguez y Paulina Merlano, ambas guayaquileñas, si bien tener noches más frías les ha resultado más cómodo, también se han visto obligadas a visitar más al médico porque sus niños se han resfriado.

"En dos semanas mi hija ha ido a parar al médico dos veces. Las alergias y la gripe han jugado en contra de su salud, nada de qué preocuparse mucho. No obstante al ir al médico, en consulta particular, me he topado con que hay decenas de casos de influenza y uno que otro de Covid. Con estas noches más frescas es normal que uno se enferme si no toma cuidados. La preocupación sin embargo surge al inicio, ante la primera tos y dolor de garganta, al creer que puede ser coronavirus lo que nos afecta; que si bien ya ha forma de tratarlo, por lo que vivimos en el pasado no deja de generar algo de susto. Hablo de forma muy personal", señaló Rodríguez.

