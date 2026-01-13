Impuesto predial en Guayaquil 2026: cómo obtener el descuento esta semana

El descuento del 10% aplica solo hasta el 15 de enero. El pago se puede hacer de forma virtual y presencial

Este martes 13 de enero, a los propietarios de predios en Guayaquil les quedan únicamente tres días para acceder al mayor beneficio por pronto pago del impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal 2026.

El Municipio mantiene vigente hasta el 15 de enero el descuento más alto del año, una oportunidad que también aplica para quienes deben cancelar la Contribución Especial de Mejoras (CEM).

De acuerdo con la información municipal, quienes realicen el pago total de sus obligaciones hasta este 15 de enero podrán obtener una rebaja del 10 %, el porcentaje máximo previsto dentro del esquema de incentivos.

A partir de esa fecha, el descuento empezará a disminuir de forma gradual y se mantendrá disponible, con porcentajes menores, hasta el mes de junio.

Para conocer el valor exacto a cancelar, los contribuyentes pueden ingresar al portal oficial del Municipio de Guayaquil, donde se detallan tanto el impuesto predial como los rubros asociados a la CEM.

El pago puede ser virtual o presencial en Guayaquil

En la misma plataforma están habilitadas las opciones para realizar el pago en línea, sin necesidad de acudir a una ventanilla.

Desde que el sistema digital se activó el 1 de enero de 2026, la Alcaldía ha contabilizado más de 8.907 transacciones virtuales, una cifra que evidencia el aumento en el uso de los canales electrónicos para cumplir con estas obligaciones tributarias.

Quienes prefieran el trámite presencial también cuentan con alternativas. Además de las ventanillas del Palacio Municipal, están habilitados puntos de recaudación en el Parque Samanes y en la Terminal Terrestre de Guayaquil, espacios que buscan descongestionar el edificio principal y facilitar el acceso a los usuarios.

Aun así, durante los primeros días de atención se registraron largas filas en los exteriores del Palacio Municipal, según reportes de días atrás de las cámaras de Segura EP.

Ante esta situación, el Cabildo informó que personal de control municipal se encuentra desplegado en todos los puntos de cobro para mantener el orden y brindar seguridad a quienes acuden a realizar sus pagos dentro del plazo para obtener el descuento.

