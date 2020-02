El IESS desmiente que exista un caso de coronavirus en Guayaquil

Tras el audio que circula en las redes y grupos de Whatsapp, y en el que se afirma que habrían dos casos de coronavirus en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil, las autoridades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, a través de un comunicado han asegurado este 28 de febrero que es falso.

El Hospital Teodoro Maldonado Carbo informa que no existe ningún caso de paciente contagiado en la casa de salud.

"El área de Emergencias de esta unidad médica ratifica que está adoptando todas las medidas necesarias para la atención y tratamiento de pacientes con síntomas respiratorios", publicó.

Tras la aclaración, asimismo en las redes sociales, algunos internautas han colgado el audio que ayer generó temor entre los ciudadanos.

#CoronavirusEc | Audio Falso

Es hora de tipificar como infracción penal y establecer una pena severa para estás conductas en las cuáles se difunden audios que causen pánico en la población#IdentifiquemosAlChistoso pic.twitter.com/6jS07K3FQs — ℍ𝕖𝕣𝕟𝕒𝕟 𝕌𝕝𝕝𝕠𝕒 🇪🇨 (@HernanUlloa) February 28, 2020

"Tuve dudas, pero me asusté. Y es que con el simple hecho de que el virus esté en España y teniendo en cuenta la cantidad de ecuatorianos que están allí y van y vienen, no me parecía tan descabellado", aseguró Noelia Mera, residente de la ciudadela la Alborada; quien dice sentirse ya tranquila con lo dicho por el IESS.

Hoy, las autoridades mexicanas confirmaron el primer caso de coronavirus en ese país, que se convierte en el segundo detectado en América Latina después del reportado en Brasil, además de un segundo caso que ha dado positivo en un primer análisis. Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, señaló que el positivo pertenece a un hombre joven que se encuentra en la Ciudad de México, hospitalizado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER).