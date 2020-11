Habitantes de Durán: “El hospital se debió entregar en 2018”

Los miembros del Comité Proconstrucción y Funcionamiento del Hospital General de Durán hoy, viernes 20 de noviembre, realizaron un plantón para reclamar por el acto que se llevó a cabo con las autoridades un día anterior, por una obra que, sostienen ellos, todavía está incompleta.

La casa de salud debió ser entregada en 2018 y luego de dos años de atraso no se puede decir que ya está lista para su inauguración, dijo a EXPRESO José Solís, uno de los 80 miembros del Comité.

“El temor que tenemos es que esta obra sea un elefante blanco, porque no se ha especificado el equipamiento, ni el personal que va a laborar”, señaló la organización.

Además el veedor, Galo González, se quejó de que no lo hayan invitado para hacer el recorrido el pasado jueves con el presidente Lenín Moreno.

En el recorrido que hizo el presidente, Lenin Moreno, se ve solo la edificación, falta equipar al nuevo Hospital de Durán. Cortesía

En el momento de la marcha pacífica, organizada en el lugar donde antes se realizaba la Feria de Durán, llegaron miembros del Ministerio de Obras, quienes les indicaron que el edificio se entregará en enero de 2021.

El reclamo de la ciudadanía se debe a que durante dos años se ha venido posponiendo la terminación de la obra. La última vez se prometió que sería este viernes 20 de noviembre, pero nuevamente se aplazó, resaltó Solís.

El hospital debe llevar el nombre de un galeno de Durán. No se debe llamar Dr. Enrique Moreira. José Solis

​miembro del Comité de Durán

EXPRESO consultó al respecto al Ministerio de Salud, Zona 8, y la respuesta fue: “La información que se requiere no es de competencia del MSP, debido a que la obra aún no ha sido entregada; el evento llevado a cabo el jueves 19 de noviembre fue la develación del nombre del hospital del cantón Durán”.

Por su parte la secretaría de Comunicación del Gobierno, mediante un comunicado, explicó que la construcción del Hospital General Dr. Enrique Ortega Moreira avanza a paso firme. Esta obra fue presentada la mañana de este jueves 19 de noviembre, por el presidente de la República Lenín Moreno a fin de mostrar a la ciudadanía todos los servicios que estarán a su disposición. Se trata de un establecimiento de segundo nivel de atención y cuarto de complejidad que beneficiará, particularmente, a los cantones Durán y Samborondón. Es decir que el acto no fue para inaugurar, como comentaban algunos ciudadanos.

¡La mejor inversión es la que se hace en salud! Hoy recorrí el nuevo Hospital de Durán, que llevará el nombre del ilustre médico Enrique Ortega Moreira. En 42 meses hemos entregado $11.300 millones para atender la salud de los ecuatorianos. #SembramosFuturo pic.twitter.com/hoyZRjUfmj — Lenín Moreno (@Lenin) November 19, 2020

La casa de salud, que cubrirá las necesidades de alrededor de dos millones de personas vulnerables, estará lista entre febrero y marzo de 2021. Se ha hecho una inversión de casi 60 millones de dólares.

Los ciudadanos que participaron en la marcha también reclamaron por no estar de acuerdo con el nombre que se ha puesto a la entidad. Señalaron que el nombre se debió socializar y no se lo hizo. Resaltaron que no dudan de las virtudes del doctor Enrique Ortega, pero su anhelo es que el nuevo hospital de Durán lleve el nombre de un galeno de este cantón.