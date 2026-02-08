Expreso
  Guayaquil

moto en lugar de crimen en La Libertad
Esta moto fue encontrada cerca del lugar del crimen, en los alrededores de la Universidad Estatal Península de Santa Elena (UPSE).REDACCIÓN EXPRESO

Hombre fue asesinado a pedradas en La Libertad: se investiga quién era la víctima

El cadáver encontrado en los alrededores de la UPSE pertenece a una persona de unos 30 años de edad

  • Redacción EXPRESO

El cadáver de un hombre, de aproximadamente 30 años de edad, atemorizó a quienes transitaban este domingo 8 de febrero por los alrededores de la Universidad Estatal Península de Santa Elena (UPSE).

La víctima, de piel canela, fue encontrada semidesnuda, vestía únicamente un pantalón jean azul y no portaba ningún documento que permitiera su identificación. 

Según testigos, el cadáver presentaba señales de haber sido arrastrado varios metros hasta quedar cerca de un montículo de hierbas secas, lo que hace presumir que el ataque ocurrió en otro lugar y luego fue trasladado hasta ese punto.

Quienes descubrieron el cuerpo indicaron que el hombre presentaba graves lesiones en la cabeza compatibles con golpes propinados con piedras u objetos contundentes. 

piedra de crimen en La Libertad
Aparentes manchas de sangre había en piedras que estaban en el lugar donde se encontró el cadáver.REDACCIÓN EXPRESO
Moradores del sector consideran que el crimen habría ocurrido en horas de la madrugada, pues la tarde anterior el sitio lucía con total normalidad.

“Ayer pasé por aquí y no había nada”, comentó un morador visiblemente consternado. Otro vecino coincidió con el testimonio al señalar que al anochecer transitó por el lugar y no observó novedades.

Tras el hallazgo, agentes de la Policía Nacional acordonaron la zona e iniciaron las primeras investigaciones. 

Personal de Criminalística levantó indicios y posteriormente el cuerpo fue trasladado al Centro Forense de Santa Elena, donde permanecerá hasta que algún familiar acuda a reconocerlo.

inseguridad en Olivos 2

Inseguridad Los Ceibos: Temor en Los Olivos 2 por sujetos que atacaron en ciudadela

Leer más

Moto abandonada cerca del lugar y se investiga

Los policías encontraron una motocicleta abandonada en los alrededores del lugar. El vehículo presentaba manchas de sangre, lo que ha generado sospechas de que podría estar vinculado al asesinato.

Las autoridades no descartan ninguna hipótesis, desde un robo violento hasta un posible ajuste de cuentas

Mientras tanto, el sector permanece bajo vigilancia policial y la comunidad vive con temor ante la brutalidad del hecho.

