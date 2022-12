En la calle Las Monjas, entre la Carlos Julio Arosemena y la Víctor Emilio Estrada en el norte de Guayaquil, se han llevado una placa de bronce que tenía impresa información del sector. Los consumidores de droga, denuncia la comunidad, la retiraron; de la misma forma que se han llevado los cables y tapas de alcantarillas en la ciudad.

Frente a esta situación, que la comunidad denuncia prácticamente a diario, los guayaquileños exigen ejecutar controles para sancionar a los infractores. "Gracias a que se llevan los bienes públicos de Guayaquil, nos quedamos sin iluminación, hay huecos que resultan difíciles de sortear en las calles, nos quedamos sin teléfono o internet, y ahora hasta la información sobre determinados espacios termina siendo inexistente. No podemos solo reponer y reponer y reponer... Son gastos extras que se hacen y que no tienen sentido. Lo mejor es sancionar y parar. ¿Cómo? Pienso que a través de cámaras. Colocando tornillos a todo, no lo sé, pero hay que hacer algo y pronto", exhortó.

Pero esta denuncia, que llegó a la Redacción, no es la única que registró el Diario este 21 de diciembre. En la novena etapa de la Alborada IX, los residentes exigen también controles en las peatonales. Ellos hacen un llamado a la Dirección de Justicia y Vigilancia para que ejecute controles en torno a rejas que se han levantado en esa zona. Algunos de estos elementos molestan a vecinos, dificultan la movilidad.

Por otro lado, en la calle 49 entre la avenida Domingo Comín y Hugo Cortez, de La Pradera 2, sur de la ciudad, decenas de vehículos pesados, que transitan las 24 horas por la zona, le roban la tranquilidad al vecindario. Los residentes piden a las autoridades de tránsito que realice controles. Esta, sin embargo, no es la primera vez que los vecinos hacen una petición de este tipo.

Guayaquil: el campo minado que no soporta La Pradera https://t.co/nsHWnjmBnk pic.twitter.com/qYvMf9uU3x — Felix Sánchez (@Felix_SanchezR) September 22, 2021

EXPRESO ya relató el malestar con el que convive el vecindario, y que se resume en el ruido con el que se levantan, comen y duermen; y las trabas que hallan al caminar, al tener vías repletas de baches, generadas por el paso de los vehículos pesados. "Solo hay tráilers, a veces no tenemos ni donde aparcar porque tenemos hileras de hileros de vehículos pesados que entran y salen a las compañías de la zona. Claro, para nosotros lo ideal sería que no pasen por aquí, pero nos dirán que las empresas llegaron antes o a la par de nosotros. Por eso lo que pedimos es que vuelvan nuestras vías de concreto y destinen un solo espacio para estacionar estos camiones. Eso podría aplacar un poco las molestias, que nos vienen afectado hace décadas y se han agudizado en los últimos tres años", informó Danna Carrasco, habitante de la Pradera.

Señores @ATM_Transito hasta cuándo permitirán esto, deben fijar un horario. Esto sucede en la pradera 3, sur de Guayaquil. pic.twitter.com/E06HzisP3d — Ruth Loja (@Gabuxitap93) August 19, 2022

Hay cosa más importantes que hacer en la ciudad como por ejemplo hacer una reparación integral de las calles y pasos a desnivel están llenos de huecos y comiezen por la via Perimetral y de noche esa via es un peligro por la poca iluminación y la ciudadela la Pradera al sur — Enrique Xavier León (@spanky_xavier74) December 9, 2022

Carlos Truijillo, habitante del sector, asegura que ya hace casi dos años que conviven con decenas de huecos en la Pradera 3. "Ruego que vengan por las mañana a ver la cantidad de tráilers que aquí se estacionan. Hacen temblar hasta las viviendas. No sabemos ya qué hacer ni a quién acudir. Clamamos por ayuda", pidió.