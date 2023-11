Hablando de Mascotas: Evita tocar no acariciar a los perros callejeros

Sin importar si son cachorros, medianos o grandes, siempre nos vemos tentados a acariciar a los perros, sobre todo, si son tiernos y juguetones. Pero hacerlo puede resultar tan divertido como peligroso. Por eso es importante no tocar aquellos cuya procedencia se desconoce, así sean de raza y peor callejeros. Es un error tocarlo sin saber cómo reaccionará el animal.

Según la veterinaria Paola Villagómez, al intentar acariciarlo se corre el riesgo de ser mordido. “Si el perro es de la calle, acostumbrado al maltrato, al no saber si va a ser agredido, lo que hará es defenderse”, indica la profesional. No todos los canes son iguales. Algunos tienen miedos, traumas o simplemente no se llevan bien con las personas. Suelen reaccionar mal, especialmente, cuando se trata de rescates, y para ello hay que ir preparados.

No lo lleves a tu casa

Si te encuentras con un perro callejero y quieres adoptarlo, no lo lleves directamente a tu casa sin antes pasar por el veterinario para que lo revise. “No sabes si ese animal está libre de parásitos internos o externos como pulgas y garrapatas o si está pasando por un proceso viral que le puede ocasionar problemas a tus mascotas y a tu familia”, explica Villagómez. Si el perro de la calle está con parásitos y tienes un niño, le lame la cara y no le lavas bien las manos, ese pequeño corre el riesgo de transmisiones parasitarias. Incluso puede ocurrirle a un adulto.

Consejo

Si el perro no es callejero, hay dueños a los cuales les incomoda que toquen a sus canes, por la misma razón de no saber las intenciones de aquel desconocido o por la reacción que vaya a tener el animal. Si te encuentras en esa situación pregunta si puedes hacerlo y fíjate en la actitud del perro.

Enfermedades crueles

En el caso de los gatos callejeros, la situación es más cruda, advierte la veterinaria. La gente tiene tendencia a llevar siempre al perro donde el veterinario para que lo vacune por el terror a la rabia o al moquillo. “Pero con los gatos, los que por su naturaleza son cazadores, si las personas no los esterilizan tienen tendencia a fugarse para buscar gatas en la calle. Es en ese momento en que pueden ser atacados por las enfermedades virales. A mi criterio son más crudas, crueles y fatales que las de un perro. Son muy duras, los deterioran demasiado. Se puede gastar toda la plata, pero hay casos en que la recuperación de un felino es muy difícil”, comenta la especialista.

Contagio

Si tienes mascotas en tu casa evitar tocar o acariciar perros de la calle, porque podrías ser el vehículo de enfermedades, ya sea en tu ropa o en las manos. Los canes desconocidos pueden ser portadores.

