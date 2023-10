Sordera en gatos blancos: ¿Cómo identificarla?

El pelaje completamente blanco hace ver a los gatos de ese color como majestuosos. Sin embargo, detrás de esa pulcritud y belleza, se esconde una dolorosa condición, un alto porcentaje de esos felinos son sordos. Aquello es consecuencia de una mutación genética que según explica el veterinario Luis Vera está en sus cromosomas.

“A veces el color suele salir de los padres o de los abuelos y no necesariamente tienen que ser sordos. Me ha tocado atender a algunos que no lo son, pero podría decir que un 80% de estos felinos sí lo es”, resalta Vera.

Cuando el gatito se está desarrollando en el vientre de la madre aparecen los melanocitos, encargados de determinar el color del pelaje del futuro felino. Si es portador del gen W, que es el más dominante, los melanocitos no llegarán a expandirse, dejando al gato sin pigmentación.

Además, son responsables de la formación de los oídos y de una buena audición, por lo que un mal funcionamiento también puede conllevar a la sordera. Generalmente, los gatos blancos que tienen los ojos color celeste son sordos.

TIPS

Aunque pueden llevar una vida normal, de igual manera hay que tener cuidado porque puede haber sonidos que no los asusten, llevándolos a correr riesgos, específicamente accidentes. Por ejemplo, no escuchar el ladrido amenazante de otros perros, un carro acercándose. Lo mejor es tener cuidado y evitar que salgan de casa.

¿CÓMO SABER?

La primera señal para saber si un gato es sordo es el hecho de no tener respuesta cuando se lo llama. Aunque en ellos esto es difícil, porque no hacen caso. Si tenemos sospechas lo más práctico para salir de dudas es llevarlo donde el veterinario. Él le hará pruebas básicas de sonido, con pitos, para ver si reaccionan a los estímulos.

“Si tengo dudas con mi gato blanco, desde pequeño llevarlo a revisión para que durante la desparasitación y vacunas el veterinario lo vaya evaluando si padece esta patología”, explica Vera.

ENFERMEDADES EN LA PIEL

En los perros no existe esta peculiaridad con la audición, como ocurre en los gatos, pero de igual manera, al ser albinos, se debe tener cuidado con los problemas en la piel. “Sufren patologías dérmicas y pueden sufrir de tumores cancerígenos a futuro, sobre todo si están directamente bajo los rayos UV. Los animales con este tipo de pigmentación son fáciles de sufrir todo tipo de enfermedades en la piel”, confirma el veterinario.

SE ADAPTAN CON FACILIDAD

Detectar la sordera en los gatos blancos es complicado, ya que es un animal que se adapta con facilidad a la sordera, potenciando otros sentidos como el tacto que les ayuda a percibir sonidos de una forma distinta, a través de las vibraciones.

Pueden llevar una vida normal y el dueño no se da cuenta de la falta de audición, sino hasta que son adultos. Ellos siguen con su vida normal, pero se debe tener mucho cuidado, ya que su sordera los puede llevar a ser parte de accidentes.

