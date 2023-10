Las gatas, más limpias y pasivas que los machos

Algo que caracteriza a los gatos es su temperamento. Suelen ser independientes, amistosos, juguetones cariñosos y muy activos. Pero si hablamos específicamente de las hembras, a diferencia de los machos, son una caja de sorpresas, ya que tienen cualidades de las que carecen los gatos. Son pequeñas cosas, y aunque no en todos los casos es una regla, también depende de su carácter.

Son más limpias

Por ejemplo, las gatas pueden aprender a usar el arenero con más rapidez que los machos. Es incluso más limpia a la hora de utilizar la caja para hacer sus necesidades, mientras que los gatos machos suelen ser más bruscos en ese sentido y van regándolo todo. La veterinaria Yovana Bravo asegura que al momento de acicalarse (bañarse) las gatas son más prolijas y detallistas. “Se toman su tiempo, además se muerden las uñas y en medio de los dedos, en cambio el macho, lo hace con rapidez”, explica.

(Te puede interesar: En China refuerzan el control de perros y despiertan debate sobre protección animal)

Son más tranquilas

Las hembras usualmente son de temperamento tranquilo. Es por eso, dice la veterinaria, que se aconseja que eviten tener un macho y una hembra. “Lo que se sugiere es que sean dos machos o dos hembras. La energía del gato siempre estará por encima de la gata, lo que hará su convivencia estresante. Él va a querer jugar todo el tiempo, en cambio ella buscará su espacio, querrá estar tranquila. Los gatos se ponen peor cuando no están castrados”, comenta la especialista.

Tienen tres colores

Por lo general, el 99% de felinos de tres colores son hembras y se las conoce como cálico y carey. Esto se debe a que ellas tienen dos cromosomas X y los machos solo uno. “En el caso de los gatos es muy raro que salgan tricolor, y si se da, lo más probable es que sean estériles. No es algo común”, dice Bravo.

Para que un macho nazca tricolor se necesita que se produzca una alteración genética y la probabilidad es de uno en 3 mil. Además, solamente uno de cada 10 mil gatos machos tricolor es fértil.

Sordera en gatos blancos: ¿Cómo identificarla? Leer más

Camadas de distintos padres

Otra característica curiosa es que las gatas pueden aparearse con varios machos, logrando que, en una misma camada, nazcan gatitos de diferentes padres. Eso también hace que en un solo parto sus crías tengan diferentes colores.

A esto se suma que si no está esterilizada podrá procrear cerca de 140 gatos en un año.

Cambio físico

Si a una gata no se la esteriliza su fisonomía no cambiará, quedará igual, en cambio el macho que no es castrado cambia radicalmente su físico, debido a una condición hormonal. La cara se les ensancha y el cuerpo se les alarga. Por eso es recomendable esterilizar por un tema de responsabilidad. Los gatos castrados y cruzados viven más que los que no lo están y los de raza pura.

(Lee también: ¿Su perro tiene fiebre? Así puede bajársela)

Viven más

Según el artículo científico How Long Do Cats Live (Cuánto tiempo viven los gatos), en promedio, las gatas tienen mayor esperanza de vida que los machos. Aunque sus años de vida varían entre los 12 y 16 años, algunas gatas pueden alcanzar y superar los 21 años. Según la edición de 2010 del Libro Guinness de los Récords, la gata más longeva registrada fue Creme Puff, que murió en 2005, a la edad de 38 años y 3 días.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!