Ciudadanía: "Llevo 17 años solicitando la regeneración de Urdesa"

Laura Gómez es una guayaquileña que a través de cartas enviadas al Municipio y al Diario EXPRESO lucha por conseguir obras para Urdesa central, lo hace porque pasa el tiempo y no ve el cumplimiento de estas. Su meta es colaborar a que la urbanización que se caracteriza por jardines y arquitectura singular siga siendo un sector turístico y no calles olvidadas por las autoridades.

- ¿Cuándo fue la última vez que envió una carta al Municipio de Guayaquil para que atienda las necesidades de Urdesa central?

- Envié una carta al cabildo, en septiembre de 2020, explicando los desniveles que hay en las calles, en especial en la Jorge Pérez Concha entre Ilanes y Jiguas, donde tenemos hasta garajes improvisados que se toman parte del espacio por donde deben circular los peatones. Al ver que estamos en el 2021 y no recibía una respuesta opté por escribir a Diario EXPRESO.

- En efecto un equipo de EXPRESO recorrió Urdesa central y confirmó todo lo que usted relata. Hasta es difícil cruzar la calle Jorge Pérez Concha, cerca de Laureles, no hay zona cebra ni semáforo. Entonces, ¿qué pasó después de la publicación del artículo periodístico donde junto a otros moradores usted relató las necesidades del sector?

- Al día siguiente de la publicación del artículo en EXPRESO, me llamó una trabajadora del Municipio y me dijo que llegaría un equipo a inspeccionar el sector. En efecto lo hicieron, y gracias a que en artículo de EXPRESO se destacó la cantidad de tapas de Interagua que estaban dañadas, Emapag dispuso que se arreglen 25 tapas de alcantarillas, en las aceras este y oeste de la calle Jorge Pérez Concha desde Laureles hasta Monjas. Sin la publicación en el Diario no lo hubieramos logrado. Ahora falta que se realice la regeneración completa. Al menos han empezado con la inspección y arreglando las tapas de alcantarilla.

#ATMinforma | Captamos mediante #Cámaras360ATM, trabajos de bacheo asfáltico en Av. Víctor Emilio Estrada y Laureles (sector Urdesa).



¡Reduzca la velocidad y tenga precaución al circular por el sitio #PorTuSeguridad vial! pic.twitter.com/UBLWsVRRuw — ATM TRÁNSITO (@ATM_Transito) April 6, 2021

Contexto Después de más de 17 años de esperar la regeneración en toda Urdesa Central, una moradora llama la atención de las autoridades por sus cartas y un artículo que se publicó en EXPRESO. A partir de ello el Municipio visitó el sector para ver toda la obra que se requiere. Ahora se espera que empiecen los trabajos.

- ¿Cuándo usted mandó la primera carta al Municipio?

- Tengo 55 años viviendo en Urdesa, en la actualidad tengo 78 años de edad. La primera carta que escribí al cabildo fue al alcalde León Febres Cordero, en 1996. Allí le explicaba del problema de que Urdesa se inundaba cuando llovía y entonces él ordenó que se solucione esto. Entre las cartas enviadas al Municipio y a la sección Carta de Lectores de Diario EXPRESO suman unas 100, si es que no son más, siempre con el eje de señalar las obras que requiere Urdesa, o para encomiar una acción. Por ejemplo, felicité a EXPRESO que se interesa por dar voz al ciudadano, para que las autoridades se enteren dónde falta la obra.

Parte del jardín de flores que Laura Gómez cuida cerca de su casa. Amelia Andrade

- ¿En estas cartas qué más ha contado?

- Que en Urdesa está pasando lo mismo que en el centro, las villas las están alquilando para que sean bodega. Y eso no puede ser posible, porque ese bien inmueble se construyó para vivienda no para otra cosa. Así hay casas que están descuidadas, las fachadas no se han pintado en años y lo que se ve es que las usan de bodega. Otro inconveniente es que hay vecinos que no sacan la basura cuando se debe y eso da mal aspecto y genera malos olores. Cuestiono que los propietarios de las casas no pueden sacar la basura cuando pasa el recolector, sino que hacen que la empleada doméstica saque las fundas de basura a las 15:00, hasta que pase el carro esos desperdicios atraen plagas.

Por mis cartas a EXPRESO y un reportaje de este Diario, la alcaldía se ha enterado de las obras que faltan. Laura Gómez

​moradora de Urdesa

980 m2 de vías en Urdesa Central son reparadas por personal de la Dirección de Obras Públicas. Las obras forman parte del plan de mantenimiento vial que mejorará la movilidad vehicular y peatonal en la ciudad. #GuayaquilNoPara pic.twitter.com/jBJbXoXJzL — Alcaldía Guayaquil (@alcaldiagye) April 2, 2021

- ¿Desde qué año viene luchando por conseguir la regeneración de Urdesa central?

- Alrededor del 2004, llevo unos 17 años solicitando la regeneración. Pero, al menos el municipio ya vino a inspeccionar lo que falta, después de la publicación del artículo en EXPRESO.

- ¿Cómo le dicen en la comunidad?

- Me dicen la ‘Alcaldesa’, porque siempre he estado preocupada por el ornato y de que exista el buen servicio en la urbanización. Siempre he escrito cartas al Municipio y ahora a EXPRESO, donde siempre me publican mis misivas. Lo que solicito es para el bienestar de todos. Imagínese, que por esta acción se logró que se retire una piedra que era un obstáculo para llegar hasta un reconocido laboratorio que queda en el sector. Esa piedra no dejaba pasar las sillas de ruedas. Hay cosas que son de lógica, pero hay que señalarlo para que hagan la obra y tras sacar la piedra de la calle Jorge Pérez Concha pusieron una rampa.

- ¿Qué otros logros se ha obtenido con sus cartas?

- Que pongan semáforos, aunque todavía faltan poner en algunas intersecciones. También limpiaron un solar convertido en urinario y basurero.

Escribo cartas al municipio desde que León Febres Cordero fue alcalde. Él respondía y hacía la obra

Laura Gomez

​moradora de Urdesa

#Guayaquil | Para evitar un posible accidente eléctrico y minimizar la contaminación visual, personal técnico de CNEL EP, retiró más de 300 metros de fibra óptica perteneciente a empresas de internet, en Urdesa entre Cedros y Lomas.#SectoresQueTrabajanPorTi#CNELEstáContigo pic.twitter.com/DTx8cFRM9R — CNEL EP #EstáContigo💡 (@CNEL_EP) March 30, 2021

- ¿Además de la regeneración, qué más falta en Urdesa central?

- Que arreglen todos los cables caídos y no solo en una parte de Urdesa, y que se realice una inspección la empresa eléctrica, para evitar los apagones que dañan los equipos de casa.

- ¿Sus cartas siempre se han enfocado en las obras que faltan?

- También es escrito sobre el arte y cultura solicitando que existan más eventos que resalten nuestro folclore. He resaltado el trabajo de personajes como Jenny Estrada. También cartas de agradecimiento. Pero, por ahora espero que se cumpla la regeneración en toda Urdesa central y no solo en una parte.