Guayaquil: La promesa que llega tras dos décadas de abandono

Las veredas. No facilitan la circulación a los peatones, la mayoría están rotas, son angostas y tienen obstáculos.

Que la regeneración urbana sí subirá a Lomas de Urdesa, es lo que el Municipio de Guayaquil les ha prometido a los residentes, luego de que EXPRESO publicara un reportaje en el que evidenció el estado de abandono en el que se encuentran sus calles, aceras, escalinatas, solares. Y el trabajo que, por amor al vecindario, han realizado.

Lomas de Urdesa intenta mantener su brillo con ayuda de sus residentes, quienes se han organizado para hacer llegar sus problemas a los oídos de las autoridades. Ellos sienten que han sido relegados. Informa @JuanDaPonce.https://t.co/5C3sL5cq08 — Diario Expreso (@Expresoec) March 1, 2021

Vecinos de Lomas de Urdesa llevan sus pedidos a la Policía Leer más

Según explicó José Nuques, miembro del Comité Pro mejoras del sector, la asociación que busca no solo que las autoridades miren al barrio y se preocupen por él, sino que hagan de este un lugar más amigable, habitable e inclusivo; el pasado lunes, tras la publicación y un oficio enviado a la alcaldesa Cynthia Viteri, el director del departamento municipal de Áreas Verdes, Abel Pesántez, y de Deportes, Carlos Álvarez, se reunieron con una comitiva de vecinos para conocer más a fondo los problemas. Y plantear soluciones.

“Nos dijeron que iban a darle mantenimiento al parque principal de Lomas; que se controlaría el estado en el que están los solares, sabemos que hay planes a futuro y eso nos alegra, porque lo que se ha logrado es con el apoyo de la comunidad que quiere ver viva esta zona”, cuenta.

Amo este vecindario, pero la falta de abandono por parte de las autoridades me hace dudar respecto a si quiero terminar mis días aquí. En este lugar he crecido, me gusta, hay gente buena. Pero si ni siquiera puedo subir y bajar las escalinatas sin miedo, ¿qué puedo esperar en el futuro del barrio". Claudia Armijos,

​residente

Ayer, las primeras acciones se dieron. En la calle Olmos, la arteria principal de este icónico vecindario, personal municipal fumigó y cortó la maleza de algunos espacios en los que se encontraba desbordada; e identificó al menos 50 predios que no han recibido el debido mantenimiento por parte de sus dueños, dando cabida a que estos se conviertan en refugios de indigentes, consumidores o hasta en botaderos de basura.

Personal municipal empezó ayer a sacar la maleza de algunos terrenos. Estos, durante ya algún tiempo, fueron podados y fumigados por los mismos residentes. Amelia Andrade

“A todos les hemos colocado sellos de desaseo, a sus dueños les abriremos un expediente administrativo sancionador. Se les notificará el problema, y de no remediarlo, de incumplir, podrán pagar multas de entre $500 y $ 5.000”, aseguró Eliana Mejía, jefa de denuncias del Cabildo.

Protección. Los residentes solicitan al Cabildo que el vecindario sea, de forma urgente, incluido en el plan Más Seguridad.

Falta de rejillas en los sumideros preocupa a los vecinos de Lomas de Urdesa Leer más

Para los residentes, estas gestiones y este primer acercamiento que, advierten los habitantes, debió darse hace dos décadas, resulta favorable. Sin embargo, esperan que la ayuda sea integral e incluya trabajos de regeneración urbana, que es lo que les urge.

Al menos 50 predios serán notificados por no darle mantenimiento adecuado a sus solares. Amelia Andrade

“Hoy vemos una reacción, pero en las administraciones pasadas Lomas de Urdesa ha estado a la buena de Dios. En 20 años, no hemos recibido nada”, sentencia Nuques, quien considera que las miradas de las autoridades deben centrarse en los postes, “que parecen ya ser fábricas de tallarines colgantes”, y las aceras, que están rotas, son angostas y no tienen accesos universales.

Lomas de Urdesa necesita una regeneración en su totalidad, no solo por tramos. Aún falta tener más seguridad y el tema del cableado aéreo y adoquinado.

Galo Pacheco,

​morador

Esquinas urdesinas con cables arrancados Leer más

“Estas no han sido pensadas en las personas con discapacidad”, se lamenta. Y tampoco en el adulto mayor, sentencia Andrea González, quien ante el riesgo de que sus abuelos -con quien vive- se caigan, evita sacarlos a caminar, aun cuando los médicos se lo han recomendado. “Si lo que pagamos en impuestos, se viera reflejado en obras, ellos podrían disfrutar de la maravillosa vista y aire que tiene Lomas de Urdesa. La desatención municipal tiene este barrio en decadencia. Y me apena porque el barrio es hermoso, privilegiado, todavía tranquilo”, piensa.

Para Iván Prieto, también miembro del comité, si bien las diferentes delegaciones municipales están emitiendo respuestas al oficio que enviaron y en el que enlistaron sus necesidades; no es necesario que todos los días vayan tres o cuatro camionetas del Cabildo a ejecutar acciones.

La visión del barrio es que después de tantos años de pagar impuestos y ser buenos ciudadanos, las obras lleguen. Por más de 15 años eso no ha pasado.

Iván Prieto

miembro del comité de Lomas de Urdesa

“No es eso lo que buscamos al hacer pública nuestra realidad, no. Lo que queremos es que el Cabildo nos incluya en sus planes, que se programen las obras, que se tomen decisiones puntuales. Reconocemos que, en este sector, faltó planificación. Por un buen tiempo nos faltó tener una voz, pero estamos aquí: organizados. Abiertos a trabajar en conjunto y a darle un seguimiento sistemático a todas las labores que se prevén ejecutar”, precisó.

Algunas de las necesidades del vecindario expuestas en el oficio enviado al Cabildo:

Regeneración en las escalinatas. Detallen que el estado en el que se encuentra es deplorable. Los escalones, advierten, son un atentado: rotos, desiguales, sin iluminación y con maleza.

Tránsito. Solicitan un paso cebra para cruzar al parque de la avenida Olmos. A la fecha, niños y adultos cruzan con temor, debido a que los autos circulan a más de 70 kilómetros por hora. También piden un radar.

Cuidado. Solicitan que se exija la instalación de tachos de basura en las casas y condominios. Es inaceptable, coinciden los miembros del comité, que se siga colocando la basura en el piso, lo que da una imagen de insalubridad.

Inseguridad en Guayaquil: La Alborada, la más vulnerable a los delitos Leer más

Para los miembros de la agrupación, este “gran paso”, como lo denominan, que se ha logrado dar, no debe estancarse por una simple razón: los barrios clásicos de Guayaquil, como Lomas de Urdesa, no deben deteriorarse al punto de que no valgan nada.

Ese es el estado en el que permanecen las calles de Lomas de Urdesa. Alex Lima