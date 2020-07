Gustavo Salgado: “Un software de seguridad blindará el examen para evitar que se filtre”

Director ejecutivo del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineval), desde febrero pasado. Es licenciado en Ciencias de la Educación, (especialidad en Física y Matemáticas), máster en Astrofísica y PhD en Psicometría. Ha trabajado en temas de mejora de la calidad educativa, como docente, investigador, consultor y funcionario en una ONG internacional. Ha sido docente-investigador universitario.

EL CONTEXTO

El Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineval) participa en la elaboración de ítems, la validación de los mismos y el pilotaje del nuevo Examen de Acceso a la Educación Superior, que reemplazará al Ser Bachiller. La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) receptará la prueba la última semana de agosto.

Gustavo Eduardo Salgado Enríquez, director ejecutivo del Ineval, habla con Diario EXPRESO sobre los controles y las seguridades que tendrá el nuevo Examen de Acceso a la Educación Superior, los contenidos y la diferencia que hay con la evaluación anterior.

- ¿En qué se diferencia este examen del anterior?

- El examen anterior tenía dos objetivos: le servía al bachiller para graduarse en el colegio y para ingresar al sistema de educación superior. El actual mide habilidades muy específicas que necesita un joven para el ingreso a la universidad.

- ¿El examen ya está listo?

- Estamos terminando la validación de los 1.400 ítems (preguntas) que han sido elaborados por el Ineval. En el transcurso de esta semana iniciaremos el pilotaje de la prueba, vía online, con 10.000 estudiantes de diferentes facultades de universidades públicas, con la finalidad de probar los tiempos y las dificultades.

- ¿Qué tipo de controles se han puesto en marcha para evitar que las preguntas del nuevo examen se filtren, como ha sucedido en años anteriores?

- Con profesores de la Universidad de Carolina del Norte hemos desarrollado un software de seguridad para blindar la prueba y tener la garantía de que no existan filtraciones de las preguntas. Cerca de 150 personas estarán monitoreando a cada uno de los que estén rindiendo el examen. Además, hemos incorporado sello de agua en la prueba para identificar a qué sustentante corresponden las publicaciones que se llegaran a efectuar en las redes sociales.

Trabajamos con docentes de colegios y universidades para saber qué temas han visto y qué necesitan

- ¿Esto será suficiente?

- No daremos tiempo para que existan pinchazos de las preguntas. La prueba se colocará en la plataforma unos minutos antes de que se inicie. Será clave el tiempo que se tome el estudiante en desarrollarla. Por ejemplo, si esta dura hora y media y alguien la termina en 20 minutos, tendremos una sospecha de copia y podemos parar la prueba para hacer los cambios de preguntas. Con los 1.400 ítems se han realizado 12 formas de exámenes similares para los distintos días de aplicación.

- Los bachilleres se quejaban porque el examen anterior tenía contenidos que ellos no habían visto en el colegio. ¿Ahora sucederá lo mismo?

- Debido a la pandemia de COVID-19, hemos hecho una encuesta a los profesores de los colegios para conocer qué contenidos no han visto en el año lectivo, para no incluirlos en el examen. Hemos revisado que cada uno de los ítems sea contextualizado, es decir que no sean memorísticos sino que contengan habilidades que cualquier alumno que esté por terminar el colegio pueda desarrollar perfectamente, sin necesidad de ingresar a una academia preuniversitaria. Por ejemplo, es importante que un estudiante sepa qué hizo Simón Bolívar y no cuándo nació este personaje.

- ¿Quiénes desarrollaron los ítems?

- La calidad psicométrica de los ítems de este examen es de alta calidad para no tener los problemas suscitados en las anteriores evaluaciones. La elaboración estuvo a cargo del Ineval, que se encargó de contratar a profesionales con experiencia en cada una de las áreas que se evaluarán.

- ¿Qué áreas serán evaluadas?

- Se evaluarán las áreas de Matemáticas, Lengua y Literatura, Ciencias Naturales (Física, Química y Biología) y Ciencias Sociales (Historia, Filosofía y Educación para la Ciudadanía). Son las mismas del examen Ser Bachiller, pero enfocadas para el examen de ingreso a la universidad.

Solo bastará que el bachiller dé un repaso a lo que ha visto en el colegio para que pueda rendir bien este examen

- Las universidades aseguran que los bachilleres llegan a los centros de educación superior sin los conocimientos que estos requieren y que por ello hay repitencia y deserción. ¿Han tomado en cuenta aquello?

- El contenido del examen está enfocado a lo que el estudiante debe saber para ingresar a la universidad. Se les preguntó a más de 2.000 profesores de varias universidades públicas qué temas son los que requieren que los estudiantes dominen y fueron muy claros al indicar que no es necesario que se les tome todo el currículo que han visto en el colegio, ya que lo más importante es que sepan leer y escribir bien, resolver problemas y que tengan los conocimientos esenciales de física, ciencias sociales; ya que el resto lo verán en la universidad a través del sistema de nivelación y luego en las facultades a las que irán, dependiendo de la carrera escogida. Hemos trabajado con la Senescyt y las universidades para tener un examen de calidad.

- ¿Cuál ha sido el aporte de las universidades en este proceso?

- Hemos presentado los ítems a profesores de varias universidades para que los revisen, analicen y den su punto de vista. Ellos han hecho observaciones y, en algunos casos, nos han mandado a realizar otra vez la tarea. Ese es el trabajo de validación de contenidos.

- ¿Cuánto tiempo tendrán los estudiantes para resolver la prueba?

- Esa decisión la tomará la Senescyt, que es la dueña del proceso. Pero en el pilotaje se verá el número de preguntas y se tendrá más claro el tiempo que se demorarán y las dificultades que tienen los jóvenes.

- ¿Qué tan complicadas son las preguntas de este examen?

-No se le pide al bachiller que resuelva matrices o formas gráficas. La prueba trae problemas contextualizados que implican habilidades altas, donde el estudiante no solo tiene que revisar las respuestas de forma automática, sino analizar lo que se le está preguntando. Las preguntas son cortas y sencillas. No necesitarán sacar raíz cuadrada o desarrollar operaciones muy largas. Cualquier estudiante de colegio puede resolverlas, ya que medirán las habilidades.