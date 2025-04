Atrapados por la naturaleza: Guayas enfrentan la furia del río y las lluvias

En el centro de Santa Lucía, la única forma de movilizarse es a través de canoas. Los vehículos no pasan. En el lugar todo permanece cerrado.

Carlos Cedeño y cuatro familias más de los barrios Miraflores y El Morochal, en el centro del cantón Santa Lucía (Guayas), vivieron una jornada difícil. Tras la emergencia provocada por el desbordamiento del río Daule, al mediodía de hoy (24 de abril), sacaban en canoas y con el agua hasta las rodillas sus electrodomésticos, muebles y pertenencias para alojarse en el albergue temporal ubicado en el barrio Santa Rosa.

Territorios sumergidos bajo el agua

Hasta la tarde de este 24 de abril, el malecón y más de 15 calles del centro, norte y sur del cantón permanecían bajo el agua.

El alcalde Ubaldo Urquizo Mora, a bordo de un bote, realizaba una evaluación de las familias damnificadas a causa de las lluvias, el desbordamiento del río Daule y las recientes descargas de la represa Daule-Peripa. La semana pasada, el primer edil y el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) declararon el estado de emergencia debido a la fuerte temporada invernal. Con el pasar de los días, el escenario no ha hecho más que complicarse.

“El caudal del río sigue subiendo. Desde el fin de semana del 20 de abril, más de 30 familias han abandonado sus viviendas. Nos preocupa lo que estamos viviendo: las calles son una marea”, relató Alicia Morán, habitante de El Morochal.

Factores que inciden en el problema

“Hasta los perros y gatos hemos llevado a casas de familiares que nos dieron hospedaje en el barrio Santa Rosa, que aún no se inunda. Esto es un infierno. Las lluvias y las descargas de la represa nos están afectando. No sé cuánto tiempo más vamos a poder estar así. La situación es compleja”, agregó Juan Castro, residente del barrio La Voz de Santa Lucía.

En los tres cantones esta escena es la más común: muebles, camas, colchones y electrodomésticos, transportados sobre el agua para salvarlos EDGAR ROMERO

En la localidad, mercados, parques, barrios enteros, plazas y la Unidad de Policía Comunitaria principal del cantón han quedado bajo el agua. En la estructura, 16 policías, sin embargo, continúan trabajando, aseveró el mayor Santiago Yerovi, jefe encargado del distrito policial de Daule.

Otro golpe al comercio

Las calles inundadas han afectado en promedio al 70 % del comercio en el cantón, constató EXPRESO en un recorrido. Y es que, sin importar el sector, ante la cantidad de agua acumulada, de 10 locales por cuadra, apenas se atreven a abrir de dos a tres. Ni uno más.

“Tras entrar el agua de madrugada al local, se me dañaron decenas de electrodomésticos que tenía para vender. He perdido más de 15 mil dólares. No soy el único afectado; al menos una docena de negocios también están en crisis”, relató el comerciante Miguel Canales.

El subteniente Aarón Ferruzola Murillo, jefe del Cuerpo de Bomberos de Santa Lucía, informó que hasta las 13:00 de ayer, la cota del río Daule alcanzó los 9.86 metros cúbicos, la más alta en lo que va del año. Esta semana ha subido 3.5 metros cúbicos. “Seguimos evacuando a las familias afectadas por el fuerte temporal”, señaló, al detallar que 9 barrios y al menos 54 recintos están damnificados. “Más de 3.000 familias sufren los embates de la naturaleza. En la cabecera cantonal parece que estuviéramos en una isla”, sentenció Urquizo.

La tarde de este 24 de abril, cuando el agua finalmente empezó a bajar, se pudo ver a motociclistas rodando por las vías del centro de El Laurel. Édgar Romero

Otros cantones anegados

Pero las afectaciones invernales no han inundado solo a Santa Lucía. El 90 % del territorio de El Laurel, en Daule, y Junquillal, en Salitre, también están anegados.

Manuel Avilés León, presidente del gobierno parroquial de El Laurel, acotó que las descargas de agua de la represa Daule-Peripa, anunciadas con anticipación, han agravado la situación. Avilés asegura que desde hace ya ocho días, apenas el 60 % de los negocios está operando en el sector y a medias, siempre con el agua hasta las rodillas.

Desde la madrugada del 24 de abril, el malecón del recinto Yurima (Daule) está inundado. De seguir subiendo el caudal, más de 100 familias se verían afectadas, ya que han perdido decenas de hectáreas de arroz listas para cosechar. “Recintos como Julio Rivas, Los Quemados y Las Playas están totalmente aislados”, reconoció Avilés.

En Santa Lucía, Salitre y Daule, otra de las afectaciones recae en el servicio de transporte público, donde los buses se han visto obligados a esquivar ciertas rutas para no estancarse.

Ni taxis ni tricimotos, apenas ciclistas caminando con la bicicleta a su lado, es lo que se ve. “Estamos teniendo problemas para ir y venir de los trabajos, para hacer cosas cotidianas. Llegamos tarde todo debido a la falta de movilización. Ahora que los niños están por retornar a las aulas, será peor. No sé qué nos depara. No es rentable salir así: ni rentable ni seguro”, relató Fernando Montalvo, habitante de Daule.

