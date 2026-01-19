Guayaquil refuerza la seguridad ciudadana con la inauguración de la décima EAS

La nueva EAS en Vía a la Costa reforzará la prevención y la respuesta inmediata, beneficiando a más de 100.000 personas

Autoridades municipales e integrantes de la comunidad durante la inauguración de la décima Estación de Acción Segura.

La seguridad ciudadana en Vía a la Costa da un paso clave con la puesta en marcha de la décima Estación de Acción Segura (EAS). Desde este 7 de enero, más de 40.000 habitantes directos y cerca de 60.000 personas que desarrollan actividades comerciales, educativas, administrativas y gastronómicas en este sector estratégico cuentan con un nuevo esquema de prevención, vigilancia y respuesta inmediata.

La estación, ubicada a la altura de la urbanización Terranostra, entre los kilómetros 13,5 y 14 de Vía a la Costa, se integra a la red municipal de seguridad con recursos operativos permanentes. Dispone de cinco camionetas para patrullaje, un paramédico especializado en atención VIR para emergencias prehospitalarias, 40 agentes de control municipal y un sistema de monitoreo compuesto por 259 cámaras enlazadas al centro integrado.

El alcalde Aquiles Álvarez encabezó la inauguración y ratificó el respaldo del Municipio a este sector de la ciudad. “Para Guayaquil esta zona es prioridad”, afirmó, al destacar la necesidad de sumar esfuerzos para fortalecer la convivencia y la tranquilidad ciudadana. En ese marco, agradeció a la empresa Etinar por la donación y construcción de la infraestructura.

Al referirse al despliegue territorial de las estaciones, el Burgomaestre subrayó el enfoque técnico de la estrategia municipal. “Queremos ir generando más circuitos en el Distrito 3 (…) no es poner por poner, es planificación de una política criminal y convivencia ciudadana”, señaló, al precisar que esta EAS tendrá una cobertura de 20 kilómetros a la redonda.

La percepción ciudadana respalda la implementación de esta nueva estación. Peter Zambrano, residente de Terranostra, resaltó su efecto disuasivo. “La delincuencia es algo incontrolable y hay que unirnos como ciudadanos (…) ahora que tenemos esta EAS va a ser una medida coercitiva bastante grande”, manifestó.

Los resultados de la red de Estaciones de Acción Segura evidencian su impacto. Desde la inauguración de la primera EAS en Urdesa, el 27 de marzo, se han ejecutado 36.113 operativos entre recorridos, patrullajes y puntos martillo. Estas acciones derivaron en la aprehensión de 55 personas entregadas a la Policía Nacional, la recuperación de siete vehículos robados y la incautación de 20 armas blancas y 11 armas de fuego.

En el ámbito de atención ciudadana, el sistema ha brindado 236 asistencias prehospitalarias y gestionado 19.942 requerimientos a través de la línea 181. De manera articulada, también se realizaron 408 operativos con la ATM y 700 acciones interinstitucionales junto a Justicia y Vigilancia, Policía Nacional, Intendencia y ProAnimal.

Actualmente, las diez estaciones en funcionamiento benefician de forma directa a cerca de 780.000 ciudadanos en distintos puntos de Guayaquil. Como parte de la planificación municipal, el proyecto continuará su expansión con la meta de alcanzar 25 Estaciones de Acción Segura hasta diciembre de 2026, incluyendo las previstas en el Parque Central de Ceibos, Barrio Centenario, los bajos de la solución vial de la avenida del Bombero y un punto martillo en el enlace entre Sauces y Samborondón.

El modelo EAS se consolida así como un componente clave de la política municipal de seguridad, al combinar acciones preventivas, disuasivas y de primera respuesta, además de activar de manera inmediata la coordinación con la Policía Nacional ante cualquier incidente.

