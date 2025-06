Los Ceibos marcha este domingo 29 de junio contra los pasos a desnivel

Algunos ciudadanos hacen énfasis en que la construcción de los pasos a desnivel no resolverán los embudos que se forman en zonas críticas de la arteria, como por ejemplo donde quedaba el Infa.

La polémica por la construcción de dos pasos a desnivel en la avenida del Bombero, en el sector de Los Ceibos, Guayaquil, escala a nuevas acciones ciudadanas. Esta vez, será en las calles: algunos moradores, organizados bajo el colectivo Acción Los Ceibos, han convocado a una marcha pacífica este domingo 29 de junio, a las 10:30, para expresar su rechazo a la obra.

El punto de concentración, según han informado a través de sus cuentas oficiales, será el parque de Los Ceibos. Desde ahí, los asistentes caminarán hasta McDonald’s, en lo que han denominado una movilización “en defensa del respeto y la tranquilidad de las familias”.

Respuesta de Aquiles Álvarez sobre pasos a desnivel en Los Ceibos es cuestionada Leer más

La convocatoria llega después de varios días de creciente tensión en el sector, donde los vecinos aseguran que no han sido escuchados ni tomados en cuenta en la planificación de la obra, que costará $15,4 millones y durará al menos 20 meses.

(Lo invitamos a leer: Obras en Ceibos: ¿Compartir carril de la Metrovía solucionará la congestión?)

“Estamos analizando acciones legales para frenar esta obra. No es que nos oponemos al desarrollo, pero esta no es la solución”, advirtió en un reportaje anterior Otto Mate-Babinski, residente y vocero del grupo ciudadano.

(Le puede interesar leer: Bici, Metrovía o Auto: ¿Cuál es el más rápido en la 'hora pico' de Guayaquil?)

Pronto iniciaremos una nueva solución vial en la Av. del Bombero y Av. Leopoldo Carrera, en Los Ceibos, uno de los puntos más congestionados del oeste de la ciudad.



Se construirán dos pasos elevados que eliminarán los semáforos y permitirán un tránsito más ágil beneficiando a… pic.twitter.com/90swMclaoR — Aquiles Alvarez Henriques (@aquilesalvarez) June 4, 2025

¿Por qué marchan? El malestar acumulado



La inconformidad se originó tras la socialización del proyecto por parte del alcalde Aquiles Álvarez, el miércoles 25 de junio. Aunque su exposición fue bien recibida por algunos dentro del auditorio del comité barrial, afuera las críticas crecían.

Residentes de Los Ceibos recibieron datos de los pasos a desnivel que se harán en el sector, en la charla informativa que organizó el Municipio de Guayaquil. Unos aprueban la obra, otros la rechazan. FRANCISCO FLORES

“Entonces no hagamos nada”, respondió el alcalde ante las observaciones. Una frase que, lejos de calmar los ánimos, fue interpretada por muchos como una forma de minimizar las preocupaciones del barrio.

Ese mismo día, mientras se desarrollaba la reunión, la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) ya gestionaba los primeros cierres viales en la avenida del Bombero, necesarios para iniciar la construcción. Las señales fueron claras: la obra va, con o sin consenso.

¿Cuándo empiezan las obras de los pasos a desnivel en Los Ceibos y cuánto durarán? Leer más

En redes sociales, la ATM fue objeto de críticas masivas por parte de ciudadanos que cuestionaban la pertinencia de los pasos a desnivel y alertaban que los verdaderos problemas viales están en los extremos de la avenida: el embudo junto al exINFA y el acceso colapsado a la vía a la costa, sector Portete de Tarqui.

(Le puede interesar leer: Este es el plan para transformar la zona baja de los viaductos en Guayaquil)

El debate escala entre los ciudadanos



El grupo Acción Los Ceibos sostiene que la intervención no resolverá el caos vial, sino que lo desplazará o incluso lo agravará. Argumentan que el diseño no parte de un diagnóstico técnico real de los cuellos de botella existentes, y que además no hay estudios de impacto ambiental ni urbanístico conocidos públicamente.

“Es como echarle agua caliente a un embudo. El problema no es el punto medio de la avenida, sino sus extremos colapsados”, opinó Luis Fernando Rivadeneira, otro residente.

🚨CEIBOS S.O.S.🚨🧵

Guayaquil necesita soluciones reales de movilidad, construidas desde una visión técnica integral y diálogo

👉 LOS VERDADEROS PROBLEMAS SON LOS CUELLOS DE BOTELLA:

1)El paso embudo del INNFA

2)El acceso colapsado de la Vía a la Costa, sector Portete de Tarqui pic.twitter.com/uNqIYNkkXc — AccionLosCeibos (@accionlosceibos) June 27, 2025

La preocupación no es solo vehicular. Denuncian que la obra afectará la tranquilidad del sector, provocará inseguridad y devaluación del entorno.

“Ceibos es un barrio con historia, identidad y propuestas. Guayaquil no se destruye”, afirma el colectivo en sus publicaciones en redes sociales.

Pasos a desnivel en Los Ceibos: ¿una inversión necesaria? Leer más

Vecinos piden diálogo y planificación técnica



Con pancartas, consignas y camisetas, los organizadores de la marcha esperan mostrar que la comunidad está organizada y no piensa ceder sin ser escuchada.

“No nos oponemos al desarrollo. Queremos soluciones reales de movilidad construidas desde una visión técnica integral y con diálogo”, reitera Acción Los Ceibos.

(Lo invitamos a leer: Incertidumbre en Los Ceibos por la construcción de dos pasos a desnivel)

La marcha del domingo, según han asegurado los miembros del grupo ciudadano, podría ser el primer paso de una serie de acciones ciudadanas más estructuradas, incluidas gestiones legales, con las que buscan detener la obra, exigir transparencia y abrir un verdadero canal de diálogo con las autoridades municipales.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!