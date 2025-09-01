Expreso
  Guayaquil

Túnel San Eduardo
El cierre se da por un simulacro de incendio coordinado por la ATM y el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil.Cortesía

¿Por qué y a qué hora cerrará el túnel del Cerro San Eduardo este 1 de septiembre?

El tránsito por el túnel del Cerro San Eduardo, en el oeste de Guayaquil, se interrumpirá la noche de este lunes 1 de septiembre debido a un simulacro de emergencia

El cierre será de dos horas en la noche

La medida estará vigente desde las 22:00 hasta las 24:00, informó la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM). Para la ciudadanía, la hora en la que se realizará la actividad es adecuada. "A esa hora muchos estamos ya en nuestros hogares. Me parece que la planificación esta vez, quizás por primera vez, está bien hecha", señaló Fanny Toledo, residente de la ciudadela Ferroviaria. 

La suspensión temporal del paso vehicular responde a una inspección y práctica de respuesta ante incendios, coordinada con el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. El objetivo, según las autoridades, es poner a prueba los protocolos de seguridad para reforzar la capacidad de reacción en situaciones críticas.

Horario exacto del cierre: El túnel permanecerá cerrado de 22:00 a 24:00 de este lunes 1 de septiembre.

Rutas alternas para evitar contratiempos

ATM Guayaquil

Mientras duren las labores, la ATM recomienda a los conductores optar por vías alternas como la calle Portete o el ingreso por la ciudadela Ferroviaria, en dirección hacia la avenida Barcelona.

La entidad hizo un llamado a la ciudadanía para mantener la calma y colaborar con el operativo, recordando que estos ejercicios contribuyen a mejorar la seguridad vial en la ciudad.

Objetivo del operativo: Probar y reforzar los protocolos de seguridad en caso de emergencias dentro del túnel.
