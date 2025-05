Aquiles Álvarez: “Si Blanca López no queda, la apoyaré más”

“Si tienes que elegir vicealcaldesa, la opción no es abstener”, dijo Álvarez este 14 de mayo en su enlace radial

Este jueves 15 de mayo, a las 11:00, se celebrará la sesión 109 del Concejo Municipal de Guayaquil con un único punto central en la agenda: la designación de la nuevo vicealcalde o vicealcaldesa, como lo exige la normativa ecuatoriana. La sesión marca una jornada determinante para la actual vicealcaldesa Blanca López, quien encara la posibilidad de ser ratificada en el cargo por dos años más o reemplazada en medio de movimientos políticos internos que podrían alterar el equilibrio de fuerzas en el Cabildo.

¿Qué obras ha hecho Blanca López en dos años como vicealcaldesa de Guayaquil? Leer más

El llamado de Álvarez: no más abstenciones

Este 14 de mayo, un día antes de la votación, el alcalde Aquiles Álvarez dedicó varios minutos de su enlace radial para referirse al proceso y, especialmente, a lo que considera una falta de compromiso por parte de algunos concejales.

(Le puede interesar leer: Guayaquil decide este jueves si ratifica a Blanca López o elige nueva vicealcaldesa)

“Yo la adoro a Blanca López. Si no queda Blanca por dos años más, igual es parte de nuestro equipo y le agradeceré con el alma. La apoyaré más de lo que la he apoyado porque ella es muy valiosa y nos ha ayudado mucho en la parte social. Yo lo veo como un gran equipo”, dijo el alcalde.

Pero su mensaje más fuerte fue hacia quienes evitan pronunciarse en decisiones cruciales. “Espero que mañana los concejales decidan en mayoría quién es la nueva vicealcaldesa de Guayaquil, según las mociones que existan y que no existan abstenciones. Porque, al fin, si eres concejal, tienes que tomar decisiones. Todo es abstención o todo es no. No hay que sacarse la responsabilidad de encima”, expresó tajantemente.

Álvarez también apuntó a quienes, según él, prefieren el beneficio económico sin ejercer un rol activo en la política local. “Si la gente te eligió, es para que tomes decisiones. Si no, muy lindo es ir una vez a la semana al Concejo, cobrar más de 2.500 al mes y solo criticar. ¿Y la responsabilidad de quién es? ¿Del alcalde?”, cuestionó.

¿Qué se juega este jueves 15 de mayo?

¿Cuáles son los requisitos para ser vicealcaldesa en Guayaquil? Leer más

Más allá de la ratificación de una figura, lo que se pondrá a prueba este jueves en el Concejo Municipal de Guayaquil será la capacidad de los bloques políticos de sostener —o reconfigurar— las alianzas que han marcado la administración de Aquiles Álvarez. La votación no solo definirá quién será la vicealcaldesa en los próximos dos años, sino que también revelará la cohesión (o fragmentación) del equipo oficialista y el papel que jugarán los concejales de oposición, especialmente los del PSC.

De ser reelegida, Blanca López consolidaría su papel como figura clave en la administración municipal y como una voz joven con fuerte presencia social. De no serlo, su sucesora enfrentará el reto de mantener —o redefinir— el curso de una Vicealcaldía que ha intentado alejarse del protagonismo político tradicional y apuntar hacia la planificación técnica y la inclusión.

En cualquier caso, como bien dijo Álvarez: "Si tienes que elegir vicealcaldesa, la opción no es abstener". La decisión está ahora en manos del Concejo.

La renovación del segundo puesto en jerarquía dentro de la Alcaldía se realiza cada dos años en cumplimiento con lo establecido en los artículos 57, letra o), y 61 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). La elección debe realizarse entre los miembros del Concejo Cantonal, y quien sea designado o designada debe reemplazar al alcalde en su ausencia, manteniendo su rol como concejal.

Blanca López: casi dos años de gestión y una reelección en juego

A sus 23 años, Blanca López se convirtió en 2023 en la vicealcaldesa más joven en la historia de Guayaquil. Fue electa el 15 de mayo de ese año con 9 votos a favor y 6 abstenciones, principalmente del Partido Social Cristiano (PSC). Su candidatura fue mocionada por el entonces concejal Raúl Chávez, hoy asambleísta, y desde entonces ha trabajado como parte del equipo del alcalde Aquiles Álvarez, con una marcada presencia en temas sociales, de equidad y planificación urbana.

Durante su gestión, López ha presidido cuatro comisiones legislativas municipales clave: Igualdad y Género, Acción Social, Educación y Cultura, y Ambiente. También ha sido parte activa en otras cinco comisiones, como Planificación y Presupuesto y Proyectos de Desarrollo Urbano, y ha fungido como delegada del alcalde ante el Consejo Provincial del Guayas.

En el ámbito normativo, su despacho impulsó dos ordenanzas relevantes. La primera, enfocada en el Manejo Integral de Incendios Forestales, fue aprobada en enero de 2024 tras una temporada crítica para el cantón. La segunda, adoptada en diciembre del mismo año, establece mecanismos para prevenir y reducir la Desnutrición Crónica Infantil en niños de hasta 24 meses.

¿Quién es Tatiana Coronel, opcionada para ser la nueva vicealcaldesa de Guayaquil? Leer más

Además, la vicealcaldesa ha liderado proyectos de urbanismo táctico en zonas como la avenida Mariana Argudo Chejín y Cristo Rey, y ha promovido iniciativas en movilidad urbana, como el Observatorio de Movilidad y la "Guía para el Diseño de Calles", en alianza con Bloomberg Philanthropies. Sin embargo, aún se espera la formalización de esta guía como política pública, y varios colectivos, especialmente los ciclistas urbanos, han criticado la falta de avances tangibles en infraestructura.

(Le puede interesar leer: Vicealcaldía de Guayaquil: PSC anuncia que no respaldará a ninguna candidata)

La posible sucesora: Tatiana Coronel entra en escena

En medio de este proceso de renovación, surge el nombre de Tatiana Coronel, actual vicepresidenta del movimiento RETO y reemplazo de Raúl Chávez en el Concejo. Coronel figura como una de las opcionadas para asumir la Vicealcaldía, dependiendo de cómo se reconfiguren las alianzas internas en el seno municipal.

“En cumplimiento con lo que determina el COOTAD, este jueves se cumplen dos años de gestión y se ratifica o elige nueva vicealcaldesa. Pero esto es una decisión que la tomará el Concejo el día jueves, en democracia”, señaló hace poco Coronel a EXPRESO.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!