Expreso
  Guayaquil

Lluvia en Guayaquil
En varias zonas de Guayaquil se registró una moderada lluvia la mañana de este viernes 28 de noviembre.Gerardo Menoscal / EXPRESO

Guayaquil amaneció con una intensa lluvia este viernes 28 de noviembre

En sectores del norte y centro de la ciudad, la precipitación se inició antes de las 06:00

Una intensa lluvia sorprendió a los guayaquileños al amanecer de este viernes 28 de noviembre. Antes de las 06:00, la precipitación se inició en varios sectores de la ciudad.

A las 06:45, en el sector de La Alborada, la ligera garúa se intensificó hasta convertirse en una lluvia moderada, lo que obligó a los peatones a cubrirse como podían, ya fuera con lo que llevaban en la mano o refugiándose bajo zonas techadas.

A esa hora, en la avenida Benjamín Carrión, los vehículos ya avanzaban con lentitud para evitar accidentes. Con el paso de los minutos, el tránsito se volvió más pesado debido al aumento de automóviles, muchos de ellos rumbo a instituciones educativas y oficinas de los alrededores.

"Estaba garuando, pero luego llovió fuerte durante unos 5 o 7 minutos. De ahí bajó la intensidad. Yo estaba esperando el bus en la (avenida) Agustín Freire, pero llevé paraguas por si acaso, otra gente sí se mojó bastante", dijo Christopher Landín, residente de la primera etapa de la ciudadela La Alborada.

Aerovía

Aerovía, Metrovía y calles cerradas este viernes 28 de noviembre: ¿Qué pasa?

Lluvia en varios sectores de Guayaquil

A través de las cámaras de videovigilancia del sistema integrado de seguridad ECU911, se evidenció la presencia de lluvias en avenidas del norte de Guayaquil como Francisco de Orellana, Juan Tanca Marengo, y en el sur, en la vía Perimetral, cerca de la isla Trinitaria.

Segura EP mostró en sus redes las zonas de Guayaquil donde se registró una leve precipitación, entre ellas las avenidas 25 de Julio y Domingo Comín, en el sur, y el céntrico bulevar 9 de Octubre.

La noche del jueves 27 de noviembre también se registraron lluvias en el sur de Guayaquil. En X, usuarios indicaron que incluso se registró un apagón en el sector de Santa Mónica, en el sur de la ciudad.

